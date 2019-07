Sorteggiate le 38 giornate della prossima Serie A. Tutto pronto per il nuovo Milan di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara che hanno dato a Marco Giampaolo il compito di portare i rossoneri in Champions League. Da migliorare, dunque, il quinto posto ottenuto nella scorsa stagione con Gennaro Gattuso in panchina. Una squadra che cambia allenatore ma anche modulo e diversi interpreti: nel 4-3-1-2 dell’ex Samp, Donnarumma, Romagnoli e Piatek rappresentano (salvo sorprese di mercato) i punti fermi, Theo Hernandez, Bennacer e Krunic le novità, in attesa di nuovi colpi di mercato. Salutano invece Cutrone e, con ogni probabilità, André Silva. Da verificare il futuro di Suso, apparentemente poco funzionale al nuovo schema di gioco ma piuttosto positivo nei match di preparazione. Se nella stagione 2018/2019 i rossoneri sono partiti in casa contro il Genoa (almeno secondo il calendario: la partità è stata in realtà posticipata per via del crollo del ponte Morandi a Genova) e hanno terminato in trasferta a Ferrara, quest’anno inizieranno a Udine per concludere a San Siro contro il Cagliari. Un Milan che potrà concentrarsi soltanto sulla Serie A, vista l’esclusione dall’Europa League.

Calendario Milan: quando saranno i big match?

Dopo il derby alla quarta giornata, il primo big match che aspetta il Milan è quello della nona contro la Roma, all'Olimpico, il 27 ottobre. Poi tre grandi partite consecutive: all'11ma, il 3 novembre, c'è Milan-Lazio, alla 12ma, la settimana successiva, c'è Juventus-Milan e alla 13ma, dopo la sosta, il 24 novembre c'è Milan-Napoli. I ritorni di questi big match sono previsti alla 28ma, alla 30ma, alla 31ma e alla 32ma.

I derby di Milano: quando si giocheranno?

È previsto per il 22 settembre, esattamente alla quarta giornata, il derby di Milano. L'andata vede i rossoneri giocare in casa, il ritorno - che si giocherà alla 23ma - è invece programmato per il 9 febbraio 2020. Lo scorso anno, doppia vittoria nerazzurra con l'1-0 all'andata (gol di Icardi al 93') e lo spettacolare il 3-2 del ritorno. Un match che risultò decisivo per la corsa Champions di entrambe le squadre.

Quale sarà il mese più complicato

Sarà il mese di novembre quello più complicato per i ragazzi di Giampaolo. Previste tre partite e una sosta, ma questi tre match sono contro la Lazio a San Siro all'11ma, il 3 novembre, poi trasferta contro la Juventus allo Stadium il 10 novembre e il Napoli al Meazza il 24. Trittico che si ripeterà tra la 30ma e la 32ma giornata nel mese di aprile.

ll mese più "semplice" nel calendario Milan

Sulla carta, è gennaio il mese più "semplice" nel calendario dei rossoneri. Gli uomini di Giampaolo, infatti, affronteranno la Samp in casa al ritorno dalla pausa natalizia il 5 gennaio, poi andranno a Cagliari alla 19ma giornata. Infine, le prime due di ritorno contro l'Udinese a San Siro il 19 gennaio e la trasferta in casa della neopromossa Brescia il 26 gennaio.

Il calendario completo