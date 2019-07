S’insegue un posto in Europa e un ruolo da protagonista nella prossima Serie A. Non mancano le ambizioni al Torino di Walter Mazzarri reduce dal 7° posto nell’ultimo campionato, piazzamento che ha eguagliato la stagione 2013/14 ovvero la migliore dell’era Cairo. E se la squadra di Ventura guadagnò la ribalta continentale grazie all’esclusione del Parma, Belotti e compagni sono partiti dal 2° turno preliminare sulla strada del tabellone principale dopo la bocciatura del Milan e in sostituzione della Roma ammessa ai gironi. Tanto è cambiato in cinque anni di Toro, gruppo che in estate ha piuttosto ribadito il valore del collettivo puntando sulle conferme: ritirato Moretti e monetizzate le cessioni di Niang e Ljajic, la società ha investito quasi 30 milioni di euro per mantenere in rosa Zaza e Aina, Djidji e Ansaldi. Strategie precise quelle dei piemontesi votati alla continuità dopo un’annata più che positiva, risultati da migliorare confidando nell’accesso all’Europa League. Da qui è ripartita la stagione 2019/20 del Torino in attesa della Serie A, campionato che ha reso ufficiali tutte le date e gli impegni degli uomini di Mazzarri.