Calendario Juve: quando saranno i big match?

Diverse le date da annunciare per i bianconeri dopo la compilazione della Serie A 2019/20, stagione che dopo l’esordio a Parma prevede la sfida casalinga alla 2^ giornata contro il Napoli: subito l’incrocio da ex per Sarri contro gli azzurri allenati per tre anni. In seguito alla sosta per le Nazionali ecco la trasferta sul campo della Fiorentina (15 settembre), mentre prima della pausa la 7^ giornata riserverà il big match a San Siro contro l’Inter. Se ad inizio novembre andrà in scena il derby contro il Torino, il weekend successivo (10 novembre) Sarri se la vedrà contro il Milan all’Allianz Stadium prima della trasferta con l’Atalanta a fine mese (13^ giornata). L’8 dicembre tappa all’Olimpico contro la Lazio, stadio dove la Juventus disputerà l’ultima giornata in programma il 12 gennaio contro la Roma.