Obiettivo riscatto. La Roma ha compiuto quest'estate l'ennesima rivoluzione, cambiando allenatore e direttore sportivo. Dopo il deludente 6° posto della passata stagione, la società ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca che ha subito impressionato positivamente i giocatori in queste prime settimane di ritiro. Il portoghese dovrà riportare entusiasmo nell'ambiente, deluso dopo la partenza di De Rossi e le dimissioni da dirigente di Francesco Totti, a partire dalla giornata inaugurale all'Olimpico contro il Genoa, alla quale seguirà la tanto attesa stracittadina. Oltre ai due romani, sono andati via anche Manolas, El Shaarawy e Luca Pellegrini, ma sono arrivati tanti giovani interessanti e uomini di esperienza: da Pau Lopez a Diawara, da Veretout a Spinazzola. A loro, in attesa dei prossimi colpi, il compito di riportare i giallorossi in Champions. L'incrocio Roma-Torino caratterizzerà, inoltre, la parte conclusiva del campionato.

Calendario Roma: quando saranno i big match?

Senza considerare il primo grande appuntamento della stagione, il derby, la Roma sarà protagonista di due importanti big match tra il 27 ottobre e il 3 novembre, entrambi all'Olimpico. Prima la sfida al Milan, poi quella al Napoli, con in mezzo la 10^ giornata (turno infrasettimanale) sul campo dell'Udinese. Le gare di ritorno, invece, andranno in scena rispettivamente il 15 marzo e il 5 aprile. La Festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, farà da contorno alla trasferta di San Siro contro l'Inter, mentre lo scontro diretto si ripeterà nella capitale il 26 aprile. Il campionato dei giallorossi si concluderà, infine, proprio con un big match: quello contro la Juventus. L'andata, in programma all'Olimpico, si giocherà il 12 gennaio, mentre la gara dello Stadium si disputerà il 24 maggio.