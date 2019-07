ll mese più "semplice" nel calendario Atalanta

Realtà in ascesa dall’avvento di Gasperini in panchina, i nerazzurri non possono sottovalutare impegni all’apparenza abbordabili in campionato. Ciò nonostante, quantomeno sulla carta, il mese più agevole pare essere quello di dicembre con due neopromosse (Brescia e Verona) fino al Bologna alla 16^ giornata. Solo la presenza del Milan il 22 dicembre, prima della sosta invernale, rende meno soft un mese comunque in discesa per l’Atalanta tenendo naturalmente in considerazione l’ultimo impegno nel girone di Champions (10 o 11 dicembre).