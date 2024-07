L’Inter campione d’Italia riparte da Genova, il Milan ospita il Torino, mentre la Juventus riceve il neopromosso Como di Fabregas. Altra neopromossa, il Venezia, per la Lazio di Baroni con la Roma di De Rossi in trasferta a Cagliari così come è fuori casa l’esordio di Conte sulla panchina del Napoli. Ma quali sono le statistiche e le curiosità più particolari di questa prima giornata? C’è chi non perde mai e chi invece deve sfatare un tabù…

IL NUOVO CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA