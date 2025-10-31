Spalletti-Juventus, alle 12 la conferenza di presentazione. News live
È il giorno della presentazione ufficiale di Luciano Spalletti alla Juventus: il nuovo allenatore bianconero parlerà in conferenza stampa a partire dalle 12, occasione per presentare anche la sfida di domani (sabato 1° novembre alle 20.45 in diretta su Sky), in casa della Cremonese, dove Spalletti esordirà sulla panchina della Juventus. Qui live la presentazione dell’allenatore e le sue prime parole
4-3-3 o 4-2-3-1? Come potrebbe giocare
Sì, ma come farà giocare la Juventus? E' la principale domanda che si pongono tutti i tifosi. Diverse opzioni e due Juve "tipo". Un 4-3-3 sul "modello Napoli" con tridente formato da Conceição, David e Yildiz, e con Koopmeiners a centrocampo. Oppure un 4-2-3-1 che ruoterebbe proprio intorno a Yildiz , più l'inserimento del jolly McKennie. Vediamole
Come potrebbe giocare la Juventus con Spalletti
Quando Spalletti subentra: i precedenti
Per Spalletti la Juventus è la nona squadra italiana da allenatore, la quinta da subentrato in corsa. Una carriera, la sua, che è iniziata proprio con un subentro, a Empoli. L'ultima volta invece quasi 10 anni fa, alla Roma
Juve, ecco Spalletti: come è andata le altre 4 volte che è subentrato
I dettagli del contratto
Dopo la firma, sono emersi i dettagli sul contratto con cui Spalletti si è legato alla Juventus. Otto mesi ma senza obbligo di rinnovo in caso di qualificazione Champions, l'obiettivo minimo "richiesto" dal club, e dunque con la semplice opzione
L'incontro con i giocatori e la battuta a Perin
Guidato nel suo primo giro alla Continassa da Giorgio Chiellini, il nuovo allenatore ha fatto conoscenza con alcuni dei suoi nuovi giocatori. Da Pinsoglio a Perin, a cui Spalletti non ha risparmiato una battuta sull'abbigliamento, postata dalla Juventus in un video sui suoi canali social
Ieri giorno di firma e autografi
Intanto, ieri è stato il giorno della firma e della presentazione alla squadra da parte di Spalletti. Dopo le visite mediche, l'allenatore con il suo staff ha incontrato la dirigenza bianconera, firmato il contratto e, fuori dalla Continassa, anche i primi autografi
Il primo giorno di Spalletti alla Juve: ecco cosa ha fatto
Spalletti "vede" quota 1000
Curiosamente, se domani Spalletti dovesse vincere al suo esordio con la Juventus, arriverebbe a... 999 punti in Serie A! Il suo conteggio dei punti raccolti allenando nel campionato italiano è infatti al momento fermo a -4 dal traguardo dei 1000 punti. Chi c'è sopra i 1000? Solo uno... (ex bianconero)
Spalletti torna in Serie A: è solo a -4 dal traguardo dei mille punti
Dove vedere Cremonese-Juventus, domani su Sky
E domani è già esordio in panchina
Una presentazione che sarà una "doppia occasione" per sentire Spalletti: da un lato non mancheranno le domande sul suo arrivo alla Juventus, sui dettagli e sui retroscena dell'accordo e della scelta; dall'altro, si pensa già al campo dato che domani, sabato 1° novembre, Spalletti sarà già in panchina, contro la Cremonese (partita in diretta su Sky)
Alle 12 la presentazione di Spalletti alla Juventus
Luciano Spalletti si presenta ufficialmente alla Juventus. Il nuovo allenatore bianconero parlerà in conferenza stampa, oggi, a partire dalle 12. Noi seguiremo in diretta l'evento, con le sue parole LIVE