Sì, ma come farà giocare la Juventus? E' la principale domanda che si pongono tutti i tifosi. Diverse opzioni e due Juve "tipo". Un 4-3-3 sul "modello Napoli" con tridente formato da Conceição, David e Yildiz, e con Koopmeiners a centrocampo. Oppure un 4-2-3-1 che ruoterebbe proprio intorno a Yildiz , più l'inserimento del jolly McKennie. Vediamole