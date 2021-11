Probabili formazioni di Atalanta Spezia

L'incontro del Gewiss Stadium apre il programma della tredicesima giornata di Serie A. Gasperini ritrova Toloi, pronto a rientrare in campo dal 1'. Nello Spezia possibile esordio del classe 2000 Kiwior. Calcio d'inizio alle 15

Finita la sosta per le nazionali, la tredicesima giornata di Serie A riparte al Gewiss Stadium, dove alle 15:00 si affronteranno Atalanta e Spezia. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria con il Cagliari e non ha perso nessuna delle ultime cinque partite disputate. Anche gli uomini di Motta erano arrivati alla sosta con una vittoria, quella per 1-0 contro il Torino.

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Serie A, la presentazione della 13^ giornata Buone notizie dopo la sosta per Gasperini, che in difesa ritrova Toloi, pronto per rientrare subito nell’undici titolare dopo l’infortunio. Anche Gosens è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è stato convocato per la gara del Gewiss. Sulle fasce, dunque, ancora spazio a Zappacosta e Maehle. Davanti, Pasalic agirà a supporto della coppia d'attacco Ilicic-Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All Gasperini

La probabile formazione dello Spezia leggi anche Quanti infortunati: situazione squadra per squadra Thiago Motta non avrà a disposizione lo squalificato Nikolaou. Da risolvere il ballottaggio per chi lo sostituirà: se non dovesse recuperare Hristov, in difesa potrebbe esordire in Serie A il classe 2000 Jakub Kiwior. Nel solito 4-3-3, un secondo ballottaggio vede Verde e Strelec contendersi un posto nel reparto avanzato, completato da Nzola e Gyasi.