Il Milan travolge 4-1 a San Siro il Monza, conquistando la quarta vittoria di fila in campionato e il provvisorio 1° posto in compagnia del Napoli. Apre le marcature Brahim Diaz con un coast to coast, poi al 41’ sigla il bis personale con un destro incrociato che non lascia scampo a Di Gregorio. Lo spagnolo accusa un problema al flessore nel secondo tempo, mentre Origi trova la prima gioia in rossonero. La squadra di Palladino riduce il passivo con Ranocchia, Leao fa poker

LE PAGELLE DI MILAN-MONZA