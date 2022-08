Sampdoria-Juventus, giocano Rugani e Kostic: le probabili formazioni

Nei blucerchiati gioca Caputo, ballottaggio Augello-Murru. Allegri scioglie il dubbio in difesa: spazio a Rugani, preferito a Gatti, al fianco di Bremer. In avanti prima da titolare per Kostic: le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus, fischio d'inizio ore 20.45 Condividi

I bianconeri per centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato, i blucerchiati per riscattare la sconfitta all’esordio contro l’Atalanta. Sampdoria e Juventus si sfidano nel posticipo serale del Ferraris (fischio d’inizio ore 20.45), gara che chiude la seconda giornata di Serie A. Le probabili formazioni dell'incontro

Sampdoria, Caputo titolare La certezza in casa blucerchiata è la presenza dal primo minuto di Ciccio Caputo in attacco, con Quagliarella possibile ingresso a gara in corso. In difesa davanti ad Audero spazio a Bereszynski, Ferrari e Colley, con Augello favorito su Murru a sinistra. A centrocampo Viera a protezione del quartetto composto da Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic.

SAMPDORIA (4-1-4-1) La probabile formazione: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Viera; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Juve, prima da titolare per Kostic vedi anche Allegri: "Gatti o Rugani? Lancerò una monetina" Max Allegri ha sciolto il dubbio principale nell’undici titolare da schierare contro la Sampdoria: in difesa, al fianco di Bremer, giocherà Rugani che ha vinto il ballottaggio con Gatti, ai loro lati Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo, ancora indisponibile Pogba, giocheranno McKennie, Locatelli e Rabiot mentre in avanti prima volta da titolare per Filip Kostic: toccherà a lui e Cuadrado il compito di rifornire la punta centrale Dusan Vlahovic. In porta ancora Perin. Assente per infortunio, ricordiamo, Angel Di Maria.

JUVENTUS (4-3-3) La probabile formazione: Perin; Danilo, Bremer, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.