Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: conferme per Hojlund e Soppy

Gasperini vuole riconquistare la vetta della classifica. Conferme per Hojlund e Soppy, Pasalic a caccia di una maglia da titolare. In difesa c'è ancora Okoli. Alvini si affida alla coppia d'attacco Dessers-Okereke, in ballottaggio per un posto dal 1' Sernicola e Baez. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Condividi

Dopo le vittorie di Napoli e Milan, l'Atalanta vuole riguadagnare la vetta della classifica e per farlo deve battere la Cremonese al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini è tornata a funzionare come un orologio svizzero dopo una fase di rinnovamento che ha portato all'addio di numerosi interpreti del primo ciclo per lasciare spazio ad altri talentuosi giocatori. I nerazzurri arrivano dal successo in trasferta contro il Monza. A Bergamo arriva una Cremonese che va ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. La squadra di Alvini ha conquistato nello scorso turno di campionato il primo punto pareggiando in casa contro il Sassuolo e prova a ottenere un risultato positivo contro un avversario temibilissimo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Atalanta, conferma per Soppy e Hojlund Gasperini pare orentato a riproporre Okoli con un ritorno alla difesa a 3. Demiral, non al meglio, verrà probabilmente risparmiato. Tante opzioni sulla requarti con Pasalic che spera di ritrovare una maglia da titolare (ballottaggio con Ederson), così come lo spera Soppy. L'ex Udinese al momento è in pole a sinistra. Davanti come terminale offensivo si va verso la conferma di Hojlund con accanto Lookman.

ATALANTA (probabile formazione) 3-4-1-2: Musso; Toloi, Okoli Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Hojlund. All. Gasperini