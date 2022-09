Roma-Atalanta 0-1: video, gol e highlights

Un bel destro a giro di Scalvini al 35' decide il match dell'Olimpico e permette all'Atalanta di volare momentaneamente in testa alla classifica di Serie A. La partita si infiamma nel finale di primo tempo: oltre al gol di Scalvini, Abraham sbaglia due facili occasioni per pareggiare. Nella ripresa proteste della Roma per un rigore non concesso per fallo su Zaniolo: espulso Mourinho per proteste. Poi, nel finale, Shomurodov spreca due volte e Hateboer al 90' salva i nerazzurri