Le probabili formazioni di Empoli-Torino

Empoli-Torino aprono la 16^ giornata di Serie A. D'Aversa, senza l'infortunato Pellegri, si affida a Colombo con Cacace ed Esposito che dovrebbero giocare alle sue spalle. Vanoli, invece, prepara Karamoh dal 1' in coppia con Sanabria. Match in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La 16^ giornata di Serie A si apre al Castellani con la sfida tra Empoli-Torino. Il match, in programma alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

D'Aversa: "Non possiamo sottovalutare il Torino" L'Empoli è reduce dalla vittoria netta per 4-1 contro il Verona al Bentegodi. D'Aversa, però, in conferenza stampa, ha voluto avvisare i suoi: "Non possiamo permetterci di sottovalutare il Torino – ha detto –. Contro il Verona i ragazzi hanno fatto una grande partita, dimostrando anche una cerca concretezza sotto porta". Sul Torino: "Hanno grande qualità, anche se l'assenza di Zapata potrebbe aver avuto un certo impatto. Dobbiamo rispettarli e affrontarli con determinazione". Sugli infortunati: "Un pensiero speciale va a Pellegri, che aveva recuperato la condizione e aveva sempre più fiducia. Purtroppo ci mancherà, così come Haas e Sazonov. Recuperiamo, invece, Grassi che sarà convocato. Valuteremo il minutaggio più adatto per lui".



La probabile formazione dell'Empoli Venendo alle possibili scelte di D’Aversa, nel suo 3-4-2-1, in porta ovviamente ci sarà Vasquez, con Goglichidze, Ismajli e Viti in difesa. A centrocampo, spazio ad Anjorin e Maleh, con Cacace che potrebbe ancora giocare dall'inizio, in coppia sulla trequarti con Esposito. Davanti, visto anche l'infortunio di Pellegri, ci sarà Colombo. EMPOLI (3-4-2-1, la probabile formazione): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All.: D'Aversa.

Vanoli: "Ci serve un'occasione per poter svoltare" Dall'altra parte, invece, c’è il Torino di Paolo Vanoli reduce dal pareggio contro il Genoa per 0-0. I granata non stanno vivendo un bel periodo, in quanto la vittoria manca dallo scorso 25 ottobre contro il Como: "Siamo consapevoli di giocare su un campo ostico – ha detto Vanoli in conferenza stampa –. Abbiamo però bisogno di un'occasione per svoltare. Ci serve una vittoria per riprendere totalmente fiducia. Contro il Genoa siamo cresciuti, ci è mancato solo il guizzo". Infine, sull'assenza di Zapata: "Anche al Manchester City da quando non c'è più Rodri è venuto a mancare tutto. Questo però ormai rappresenta il passato, guardiamo avanti".