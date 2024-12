Il Verona chiude il 2024 con un successo preziosissimo in chiave salvezza battendo il Bologna al Dall'Ara per 3-2. Parte meglio la squadra di Italiano che dopo 20' è già in vantaggio con Dominguez. Sussulto dell'Hellas che prima del break la ribalta con Sarr e Tengstedt. Si complicano i piani del Bologna con il rosso a Pobega ma Dominguez riesce a trovare comunque il pari. I rossoblu spingono a caccia del successo, ma il Verona trova il gol vittoria grazie a un'autorete di Castro

