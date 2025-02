La Fiorentina viene da tre sconfitte di fila in Serie A, senza segnare nelle ultime due, e non arriva a quattro ko di seguito dal periodo tra novembre e dicembre 2019, con Vincenzo Montella alla guida – anche in quella serie, ci fu una sconfitta per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona, gara da cui sono reduci i viola attualmente, e la successiva fu proprio in casa contro il Lecce (1-0 esterno per i salentini in quel caso).