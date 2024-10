Succede di tutto a San Siro. Il Milan inizia bene, va in vantaggio con Chukwueze, ma resta in 10 dal 29' per fallo da ultimo uomo di Reijnders. La partita cambia: agli ospiti viene annullato il gol del pari di Ehizibue per un fuorigioco millimetrico, mentre nella ripresa Okoye salva su Pulisic e Abraham, appena entrato, cicca il pallone sulla ribattuta e si fa male alla spalla. Nel finale altra rete annullata ai friulani, con Kabasele, per fuorigioco di Ekkelenkamp. Leao in panca 90 minuti

CLASSIFICA - PAGELLE