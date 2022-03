Il Pisa vince e aggancia la vetta, che Monza in 9!

Nel sabato della 28^ giornata di Serie B, il Pisa passa in casa del Pordenone e aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Lecce (in campo domani a Perugia). Impresa del Monza, che in 9 uomini batte in trasferta il Cittadella nel recupero. Successo esterno anche per la Spal, che vince a Como. Pari tra Parma e Reggina. Cremonese-Brescia LIVE su Sky Sport Calcio

CLASSIFICA