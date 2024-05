Continua a essere equilibrata la lotta per l'ultimo posto valido per la promozione in Serie A. Nell'andata della finale playoff, Cremonese e Venezia impattano 0-0 al termine di una gara talvolta anche bloccata tatticamente. La Cremonese ci prova specialmente con Coda, Buonaiuto e Ciofani, ma il Venezia sfiora il colpaccio con Pierini che colpisce la traversa su punizione. Cremonese costretta a vincere al Penzo il 2 giugno