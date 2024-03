La 29^ giornata di Serie B si chiude con la vittoria in rimonta della Sampdoria sull'Ascoli: i bianconeri si erano portati in vantaggio nei primi minuti del match grazie al gol di Duris. Nel secondo tempo, al 77', i blucerchiati rimettono tutto in parità con Kasami e poi, all'84', è De Luca a firmare il definitivo sorpasso. La gara finisce 2-1 per la squadra di Pirlo che ora è al 9^ posto, l'Ascoli perde, invece, l'occasione di tirarsi fuori dalla zona rossa

