Un autogol di Maiello, segnato al primo minuto di gioco, e la rete di Collocolo (al 66') hanno deciso la sfida tra Bari e Cremonese, terminata 1-2. La squadra di Stroppa, quindi, si porta al secondo posto in classifica in attesa di tutte le altre gare della 32^ giornata di Serie B (in diretta su Sky Sport, "Diretta gol" e in streaming su NOW). Il Bari, in gol con Edjouma, resta a quota 35 punti

LA CLASSIFICA DI SERIE B