A Terni nel weekend il primo memorial Bronzetti

Sacchi: "Fu lui a portarmi al Real Madrid"

Anche Adriano Galliani ha ricordato Broonzetti, definendolo "un grande amico", così come Arrigo Sacchi che ha spiegato come Bronzetti sia stato il regista del suo trasferimento al Real Madrid. Per Carlo Ancelotti Bronzetti era "un amico ironico e sincero". Presenti in sala anche due delle figlie di Bronzetti. "Papà sarebbe contento di vedere associato il proprio nome in un torneo internazionale alla città che per lui ha sempre rappresentato il valore del ritorno a casa”, ha commentato Letizia. “La città di Terni a cui nostro padre era molto legato è ancora orgogliosa di quello che ha fatto lui, figlio di un operaio, nel mondo del calcio mondiale”, ricorda l'altra figlia Ellida.