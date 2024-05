Il Bari conquista la salvezza vincendo nella gara di ritorno del palyout a Terni. La squadra di Giampaolo si impone per 3-0 sulla Ternana dopo l'1-1 del San Nicola. Meglio i padroni di casa nella prima parte di prima frazione, Di Cesare sblocca nel recupero. Nella ripresa, il Bari gestisce meglio e trova il raddoppio con Ricci. Dopo qualche minuto Sibilli mette in ghiacco la partita e la permenenza in Serie B. La Ternana retrocede in C