Dopo le tante riflessioni degli ultimi giorni legati al problema della clausola per liberarlo dal contratto col Napoli, Gravina e Spalletti oggi avranno un confronto per definire nel dettaglio tutti gli accordi che faranno dell'allenatore il prossimo Ct della Nazionale. Una scelta oramai certa, che verrà formalizzata, come spera la Federazione, nella giornata di domani. In attesa di capire se ci sarà o meno un contezioso legale con De Laurentiis

Spalletti e la Nazionale, un matrimonio che tutti (o quasi) vogliono fare. Sono ore frenetiche a via Allegri per riuscire a chiudere definitivamente con l’ex allenatore del Napoli, scelto oramai da diversi giorni come l’erede designato del dimissionario Mancini, che ha lasciato gli Azzurri orfani della propria guida a meno di un mese dal doppio e decisivo impegno contro Macedonia e Ucraina sulla strada che porta agli Europei del 2024, che l’Italia non si può permettere di mancare dopo l’umiliazione della non qualificazione ai Mondiali in Qatar. Dopo le tante chiacchiere dei giorni scorsi, infatti, oggi dovrebbe esserci il confronto risolutivo tra il presidente Gravina e l’allenatore, certamente onorato di essere stato scelto come futuro ct della Nazionale, ma anche scottato da tutto il caso legato alla clausola di 3 milioni di euro che De Laurentiis pretende per liberarlo, come da contratto firmato al momento di lasciare il Napoli.

Dopo questi tre giorni passati a studiare le carte, ad ascoltare pareri legali e fare considerazioni personali il confronto sarà decisivo per riuscire a capire che strada intraprendere. Chiaramente la situazione della clausola ha reso più problematico l’approccio della Nazionale e più tormentato l’animo dell’allenatore. La speranza, in fondo, è che si possa ancora evitare il contenzioso tra Spalletti e la stessa società campana. La Figc, teoricamente estranea alla vicenda, non lascerà comunque solo il suo Ct e appoggerà la difesa dell’allenatore anche con i propri avvocati. Ovviamente si proverà a fare di tutto per evitare una controversia legale, prospettiva comunque complicata (anche perché sebbene formalmente sarebbe Spalletti contro De Laurentiis, si trasformerebbe presto in un Figc contro Napoli), ma in ogni caso non c’è alcun dubbio sulla scelta. Spalletti e Gravina si stringeranno la mano, se non di persona almeno metaforicamente, e troveranno l’accordo che farà dell’ex Napoli il prossimo Ct. L’unico modo per far saltare questo matrimonio è rappresentato proprio dalle conseguenze che potrebbero esserci andando a violare la clausola. Insomma solo gli avvocati (o scenari nefasti) possono separare Spalletti e l’Italia. Che da lunedì, dunque, già si vede pronto a tuffarsi nella nuova avventura e preparare le due sfide del 9 settembre contro la Macedonia (sì proprio la Nazionale che ci ha eliminato dal Mondiale) e del 12 contro l’Ucraina (si giocherà a San Siro).

Spalletti, così come era stato previsto per Mancini, dovrebbe conservare anche il ruolo di coordinatore delle due principali Under, 21 e 20, mentre si dovrà definire nel dettaglio la composizione dello staff dell’allenatore, nel quale dovrebbero esserci i fidati Marco Domenichini, suo vice, il preparatore atletico Francesco Sinatti, e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane, o forse entrambi. Confermati invece gli ultimi innesti federali: Andrea Barzagli, che si occuperà della fase difensiva, e Antonio Gagliardi, il tattico. Confermato, ovviamente, Buffon, che sarà il capodelegazione. Da valutare le posizioni del team manager, Lele Oriali, e di Alberto Bollini, nella gestione Mancini designato viceallenatore. Tutti dettagli che saranno sistemati nelle prossime ore, in attesa del matrimonio che tutta l'Italia aspetta.