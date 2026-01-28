Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' in diretta alle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa settimana LIVE da San Martino di Castrozza
- Napoli, accordo con Alisson Santos. Si tratta con lo Sporting
- La Juventus continua a trattare Kolo Muani
- Asse con la Premier: la Fiorentina pensa a Disasi per la difesa
- Nicolussi Caviglia saluta: va al Parma. Con lui, arriva anche Carboni
- Clamoroso a Pescara: torna Lorenzo Insigne
- Lazio, idea Martinez del Girona. E piace anche Przyborek
- Genoa, in dirittura l'arrivo di Amorim
- Aston Villa, ufficiale il ritorno di Abraham
Pisa, oggi le visite mediche per Stojilkovic
Oggi per il Pisa verranno effettuate le visite mediche per Filip Stojilkovic del Cracovia, punta del 2000. Operazione a titolo definitivo sulla base di 3 milioni di euro, contratto triennale con opzione per il giocatore
Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani
Nuovi contatti nella giornata di ieri per Kolo Muani, del Tottenham ma in prestito dal Psg. Giovedì si capirà se gli inglesi lo libereranno (prospettiva più semplice nel caso in cui dovesse mancare l'accesso agli ottavi di Champions League): in quel caso, si riaprirà il confronto con i francesi
Fiorentina, idea Disasi per la difesa
In difesa tentativo per Disasi del Chelsea. Previsti oggi dei contatti per capire se il giocatore prenderà in considerazione la possibilità di un trasferimento in Viola
Aston Villa, ufficiale il ritorno di Abraham
L'Aston Villa ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante Abraham dal Besiktas. In Italia aveva giocato con Roma e Milan
Palermo, offerti 6 milioni al Pisa per Tramoni
Il Palermo ha fatto un’offerta molto importante per Tramoni. Offerti al Pisa 6 milioni di euro e un contratto importante per il giocatore, che andrebbe a percepire il doppio rispetto a quanto guadagna in Toscana. Si attende adesso la risposta del Pisa, che fino a questo momento ha sempre fatto muro. Il calciatore vorrebbe il trasferimento o, allo stesso tempo, si aspetterebbe di ricevere lo stesso trattamento dai nerazzurri.
Da capire dunque se i toscani effettueranno un rilancio per rinnovare il contratto del francese con un aumento dell’ingaggio o se daranno il via libera per la cessione.
Roma, ufficiale il rinnovo del giovane Nardin
La Roma ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Federico Nardin. Per il difensore della Primavera il nuovo accordo prevede l'estensione fino al 30 giugno 2028
Torino, ceduto Ngonge all'Espanyol
Il Torino ha interrotto il prestito con il Napoli del trequartista Ngonge che tuttavia si trasferisce immediatamenteall'Espanyol. La formula con cui si è completata l'operazione è quella del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni
Lazio, idea Martine del Girona. E piace anche Przyborek
Per la fascia destra l'ultima idea della Lazio è Arnau Martinez del Girona, terzino classe 2003 spagnolo. Al momento ha messo insieme 18 presenze, 1 gol e 1 assist nella Liga. Il club sulla trequarti segue Adrian Przyborek, classe 2007 del Pogon
Lorenzo Insigne torna al Pescara
Lorenzo Insigne torna al Pescara. L'attaccante svincolato ha trovato l'accordo con il club abruzzese dopo l'esperienza in MLS con il Toronto. Torna a vestire la maglia del Pescara dove ha collezionato 37 presenze nella stagione 2011/2012 prima di passare al Napoli. Oggi il giocatore sarà in città per la firma sul contratto
Lecce, accordo per la cessione di Kaba al Nantes
Mohamed Kaba è sempre più vicino a lasciare il Lecce. I salentini, infatti, hanno trovato l’accordo con il Nantes per la cessione del centrocampista: le parti hanno raggiunto l’intesa per un prestito oneroso con diritto di riscatto.
Lazio, ufficiale il sostituto di Mandas
La Lazio annuncia l'arrivo del secondo portiere, Edoardo Motta. Arriva dalla Reggiana a titolo definitivo per 1,2 milioni e 5% sulla futura rivendita. Il 50% della cifra va alla Juventus.
Il Palermo spinge per Tramoni: la posizione di giocatore e Pisa
Il Palermo ha presentato un'offerta molto importante al Pisa per Tramoni, da circa 6 milioni di euro. A questa, si aggiunge la proposta economica al centrocampista, che in rosanero andrebbe a percepire il doppio rispetto a quanto attualmente guadagna in Toscana. Il Pisa fa muro, ma il giocatore è fortemente tentato dal trasferimento: se non si dovesse materializzare, Tramoni chiederà al club un adeguamento contrattuale.
Genoa, a centrocampo è quasi fatta per Amorim
Amorim è in dirittura d'arrivo al Genoa: il centrocampista brasiliano vicinissimo per 8 milioni più 2 di bonus dall'Alverca. Oggi le visite mediche
Parma, presi Nicolussi Caviglia e Carboni
Doppio colpo del Parma. Il club infatti ha chiuso la trattativa per Nicolussi Caviglia con la Fiorentina e quella con l'Empoli per il terzino sinistro Carboni. Nelle prossime ore i due calciatori sosterrano le visite mediche e firmeranno i rispettivi contratti
Torino, rinnova un difensore
Il Torino è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña fino al 30 giugno 2029
Crystal Palace, ancora un'offerta rifiutata per Mateta
Il Crystal Palace ha rifiutato l'offerta del Nottingham Forest per Mateta perché non ha intenzione di rafforzare una diretta concorrente (per la salvezza). Neanche il giocatore sarebbe convinto della destinazione.
Juve, Douglas Luiz all'Aston Villa
Rientra alla Juventus dal prestito e viene subito girato all'Aston Villa. Per lui è un ritorno: il club bianconero lo aveva acquistato proprio l'estate scorsa dal Villa sborsando 50 milioni di euro