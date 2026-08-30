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Roma-De Roon, operazione in chiusura. El Aynaoui verso il Lipsia

Calciomercato

Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Marten De Roon in giallorosso. Il giocatore ha infatti chiesto la cessione e il club nerazzurro ha deciso di accontentarlo. Sarà lui a sostituire Neil El Aynaoui, che si prepara a trasferirsi al Lipsia. Per l'esterno d'attacco, invece, piacciono Luiz Henrique dello Zenit e Jamie Leweling dello Stoccarda

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Neil El Aynaoui è in uscita dalla Roma ed è a un passo dal Lipsia. Trasferimento in prestito per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il centrocampista marocchino si prepara quindi a lasciare la Capitale dopo soltanto una stagione. Al suo posto la Roma ha già trovato il suo nuovo centrocampista: è in chiusura l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta per circa 1 milione di euro di bonus. Il giocatore ha infatti chiesto la cessione e il club nerazzurro ha deciso, per riconoscenza, di lasciarlo partire praticamente a zero. Nelle prossime ore i due club definiranno gli ultimi dettagli, poi il centrocampista olandese potrà riabbracciare Gian Piero Gasperini. 

Il punto sull'esterno d'attacco

Ma da qui al termine del calciomercato, la Roma dovrà chiudere anche per un esterno sinistro d'attacco. In questo senso non ci sono novità su Gittens e per questo la Roma valuta Luiz Henrique dello Zenit ma anche Jamie Leweling dello Stoccarda. Per quest'ultimo, i giallorossi hanno proposto al club tedesco un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 35 milioni

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