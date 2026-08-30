Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Marten De Roon in giallorosso. Il giocatore ha infatti chiesto la cessione e il club nerazzurro ha deciso di accontentarlo. Sarà lui a sostituire Neil El Aynaoui, che si prepara a trasferirsi al Lipsia. Per l'esterno d'attacco, invece, piacciono Luiz Henrique dello Zenit e Jamie Leweling dello Stoccarda

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