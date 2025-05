Giro, la 4^ tappa LIVE: caduta in gruppo

Le prime tre tappe del Giro in Albania sono state ben disegnate e appassionanti, ma la risposta del pubblico non è stata eccezionale, soprattutto nell'ultima frazione a Valona. Quasi normale in un Paese con poca tradizione ciclistica. In Italia invece la festa per il Giro è subito calda, come stanno dimostrando le tante persone per strada nelle città pugliesi che vengono toccate dalla carovana