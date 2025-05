Giro, si sale a Tagliacozzo: la 7^ tappa LIVE

Primo arrivo in salita e ad alta quota del Giro 2025. Tappa difficilissima in Abruzzo con 4 GPM, di cui l'ultimo al traguardo a 1455 metri di altitudine e al termine di un'ascesa di 12 km. Per la prima volta si capirà realmente lo stato di forma dei big. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW