Giro d'Italia, 6^ tappa LIVE: da Potenza a Napoli

L'edizione 108 del Giro d'Italia è in programma dal 9 maggio al 1 giugno 2025. Dopo il trittico inaugurale in Albania, questa è la terza frazione in Italia. La prima ha visto una classica volata a Lecce, mentre quella di ieri a Matera è stata molto più ristretta. Probabile lo stesso esito oggi a Napoli. Si proseguirà poi tra vette abruzzesi, muri marchigiani e sterrati toscani per arrivare ad affrontare le temute Alpi nell'ultima settimana. Attesa per Tonale e Mortirolo (tappa 17) e per il Colle delle Finestre, Cima Coppi di quest'edizione nella penultima tappa. LINK.