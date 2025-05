Giro sullo sterrato: la 9^ tappa verso Siena LIVE

Il Giro d'Italia sulle... Strade Bianche. Dopo le montagne abruzzesi e i muri marchigiani, la corsa rosa approda sullo sterrato toscano. Previsti cinque tratti nel finale per un totale di 29,5 km con arrivo suggestivo a Piazza del Campo a Siena. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca e gli aggiornamenti in tempo reale

