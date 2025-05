17^ tappa LIVE: Tonale-Mortirolo, arrivo a Bormio

Mille emozioni nella 16^ tappa del Giro d'Italia. Il digiuno di vittorie azzurre viene interrotto da una tripletta da sogno: Scaroni trionfa arrivando in parata con il compagno di squadra Fortunato, Pellizzari completa il podio. Crisi per la maglia rosa Del Toro sull'ultima salita, Yates e Carapaz vicinissimi in classifica. Crollo di Tiberi e Ayuso. Roglic cade e si ritira, spavento anche per le cadute di Tarling e Martinelli sotto la pioggia: ritiro per entrambi