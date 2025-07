Tour de France, la 4^ tappa LIVE dalle 13.15

Il Tour si sposta in Normandia: 174 km da Amiens a Rouen. Finale molto agitato con cinque GPM concentrati negli ultimi 50 km. Occasione perfetta per un possibile bis della maglia gialla van der Poel, ma Pogacar e Vingegaard hanno già dimostrato a Boulogne-Sur-Mer di non voler rimanere a guardare

