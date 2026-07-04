Altra tappa catalana per il Tour de France. Si parte da Tarragona e si arriva di nuovo a Barcellona, salendo sempre lungo la collina del Montjuic (da ripetere tre volte), con lo strappo finale dello Stadio Olimpico. Pogacar potrebbe sottrarre subito la maglia gialla a Vingegaard? Attenzione anche ai cacciatori di tappe del calibro di van der Poel e Pedersen. Qui il liveblog con cronaca e aggiornamenti in tempo reale
in evidenza
Tour de France 2026, tutto quello che c'è da sapere
Team Picnic PostNL
- Warren BARGUIL
- Frits BIESTERBOS
- Pavel BITTNER
- John DEGENKOLB
- Robbe DHONDT
- Niklas MARKL
- Julius VAN DER BERG
- Frank VAN DER BROEK
Team Jayco AlUla
- Pascal ACKERMANN
- Luke DURBRIDGE
- Felix ENGLEHARDT
- Kelland O'BRIEN
- Ben O'CONNOR
- Michael MATTHEWS
- Luke PLAPP
- Mauro SCHMID
Soudal Quick Step
- Pascal EENKHOORN
- Tim MERLIER
- Valentin PARET-PEINTRE
- Jasper STUYVEN
- Dylan VAN BAARLE
- Bert VAN LERBERGHE
- Ilan VAN WILDER
- Louis VERVAEKE
Red Bull-Bora-Hansgrohe
- Mattia CATTANEO
- Nico DENZ
- Remco EVENEPOEL
- Jai HINDLEY
- Florian LIPOWITZ
- Jan TRATNIK
- Tim VAN DIJKE
- Maxim VAN GILS
NSN Cycling Team
- Lewis ASKEY
- Georga BENNET
- Marco FRIGO
- Biniam GIRMAY
- Matis LOUVEL
- Krists NEILANDS
- Jake STEWART
- Tom VAN ASBROECK
Movistar Team
- Pablo CASTRILLO
- Jefferson CEPEDA
- Raul GARCIA PIERNA
- Michel HESSMANN
- Nelson OLIVEIRA
- Javier ROMO
- Einer RUBIO
- Cian UIJTDEBROEKS
Lotto-Intermarché
- Huub ARTZ
- Jenno BERCKMOES
- Lars CRAPS
- Arnaud DE LIE
- Liam SLOCK
- Lenner VAN EETVELT
- Baptiste VEISTROFFER
- Georg ZIMMERMANN
Lidl-Trek
- Juan AYUSO
- Derek GEE
- Mads PEDERSEN
- Quinn SIMMONS
- Mattias SKJELMOSE
- Mathias VACEK
- Carlos VERONA
- Tom SKUJINS
Netcompany Ineos
- Thymen ARENSMAN
- Egan BERNAL
- Tobias FOSS
- Filippo GANNA
- Dorian GODON
- Michal KWIATKOWSKI
- Josh TARLING
- Kevin VAUQUELIN
Groupama-FDJ United
- Clement BERTHET
- Clement BRAZ ALFONSO
- Ewen COSTIOU
- Lorenzo GERMANI
- Romain GREGOIRE
- Guillaume MARTIN
- Quentin PACHER
- Clement RUSSO
EF Education EasyPost
- Kasper ASGREEN
- Alex BAUDIN
- Richard CARAPAZ
- Ben HEALY
- Sean QUINN
- Max WALKER
- Georg STEINHAUSER
- Michael VALGREN
Decathlon Cma Cgm Team
- Tiesj BENOOT
- Cees BOL
- Daan HOOLE
- Olav KOOIJ
- Aurelién PARET-PEINTRE
- Nicolas PRODHOMME
- Matthew RICCITELLO
- Paul SEIXAS
Bahrain Victorious
- Phil BAUHAUS
- Damiano CARUSO
- Kamil GRADEK
- Lenny MARTINEZ
- Matej MOHORIC
- Robert STANNARD
- Antonio TIBERI
- Vald VAN MECHELEN
Alpecin Premier Tech
- Silvan DILLER
- Ramses DEBRUYNE
- Tim MARSMAN
- Jasper PHILIPSEN
- Edward PLANCKAERT
- Jonas RICKAERT
- Mathieu VAN DER POEL
- Emiel VERSTRYNGE
I partecipanti al Tour de France
Sapete quali sono tutti i corridori in gara? Ripassiamoli insieme...
Tour de France 2026, i partecipanti: un cast così stellare forse non si è mai vistoVai al contenuto
La classifica scalatori - Maglia a pois
- Tadej Pogacar*
*Non sono stati assegnati i canonici punti essendosi svolta una cronometro. Per l'assegnazione della maglia sono stati presi in considerazione soltanto determinati settori della prova odierna
La classifica a punti - Maglia verde
- Egan Bernal*
*Non sono stati assegnati i canonici punti essendosi svolta una cronometro. Per l'assegnazione della maglia sono stati presi in considerazione soltanto determinati settori della prova odierna
La classifica giovani - Maglia bianca
- Juan Ayuso in 22'03''
- Isaac Del Toro +10''
- Davide Piganzoli +12''
- Paul Seixas +23''
- Romain Gregoire +25''
La classifica generale - Maglia gialla
- Jonas Vingegaard in 21'47''
- Filippo Ganna +8''
- Tadej Pogacar +12''
- Juan Ayuso +16''
- Remco Evenepoel +19''
- Isaac Del Toro +26''
- Davide Piganzoli +28''
- Florian Lipowitz +35''
- Tobias Foss +38''
- Paul Seixas +39''
Le classifiche del Tour de France
I primi verdetti provvisori del Tour dopo la prima tappa
Le classifiche del Tour de France dopo la cronosquadre di BarcellonaVai al contenuto
Il percorso dell'intero Tour
Ecco come proseguirà la corsa dopo questo primo weekend
Tour de France 2026, sarà il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
La crono-tabella odierna
- Orario della partenza neutralizzata: 13.45
- Orario di partenza dal km 0: 13.55
- Orario di arrivo: tra le 17.26 e le 17.46
I momenti salienti della tappa di oggi
Tra il km 85 e il km 86 occhio al traguardo volante di Viladecans. Subito dopo inizierà la salita che porterà alla Cote de Bogues (6,1 km al 6,5%). Nel circuito cittadino finale si percorrerà tre volte la Cote du Chateau de Montjuic (1,6 km al 9,3%)
L'altimetria della 2^ tappa
La frazione entrerà nel vivo nella seconda metà del percorso, dal momento del GPM della Cote de Begues
Cosa prevede la tappa di oggi
Nuovo arrivo a Barcellona, seppur partendo da Tarragona. Prima tappa in linea, il Montjuic sarà ancora decisivo negli ultimi chilometri
La seconda tappa del Tour de France arriverà di nuovo a Barcellona: tutte le infoVai al contenuto
Pogacar insegue
La UAE Emirates ha chiuso al terzo posto la cronosquadre. Pogacar e Del Toro sono stati i più brillanti, lo sloveno è stato molto veloce nella salita finale ma lo svantaggio accumulato in precedenza non poteva essere recuperato. Oggi proverà subito a prendersi la maglia gialla?
La delusione della Ineos (e di Ganna)
La squadra inglese, sfruttando i suoi tanti specialisti, è andata vicinissima al colpaccio nella prova contro il tempo. Ganna è stato meraviglioso nell'ultima ascesa, solo la Visma e Vingegaard lo hanno battuto
Il precedente che sorride al Vingegaard
Era dal 1993 che il campione in carica del Giro d'Italia non vinceva la tappa inaugurale al Tour de France. Era un certo Miguel Indurain, il campione spagnolo che quell'anno fece anche la doppietta Giro-Tour
Il commento di Vingegaard
Un lavoro di squadra perfetto sublimato da uno scatto finale decisivo: Jonas Vingegaard ha sfruttato la nuova modalità di cronosquadra, con il tempo preso al momento dell'arrivo del primo corridore
Cosa è successo ieri
Cronosquadre spettacolare nella cornice di Barcellona: capolavoro della Visma con Vingegaard in maglia gialla, splendido Filippo Ganna a 8 secondi dal danese. Pogacar sul gradino più basso del podio. Rivivi la tappa d'esordio
Al Tour de France è già Vingegaard vs Pogacar, ma in mezzo c'è Ganna: i risultati della cronosquadreVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno della seconda tappa del Tour de France 2026 dopo la cronosquadre d'apertura. Avviciniamoci insieme per l'inizio della corsa previsto alle 13.45