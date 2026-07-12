Tour de France, la 9^ tappa in diretta live: percorso accorciato per l'ondata di caldo
La nona tappa del Tour 2026, da Malemort a Ussel, è stata accorciata di 30 km per l'ondata di caldo che sta colpendo la Francia: questa la decisione degli organizzatori concordata con le autorità. Partenza posticipata alle 13:45. Resta però la parte finale adatta agli attaccanti, si attende bagarre tra i "cercatori di tappe". Qui le news aggiornate minuto per minuto
TOUR 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE - 9^ TAPPA ACCORCIATA
in evidenza
Tour de France 2026, tutto quello che devi sapere:
C'è anche Ganna ora tra gli aspiranti fuggitivi: il corridore della Ineos si è messo a tirare, pure Velasco e Van der Poel nel gruppetto
E ora sarà lotta per la fuga
Vediamo chi deciderà di partire
Scatto di Pedersen sul traguardo volante
Il danese si prende i 25 punti in palio: missione compiuta per la Lidl-Trek. Alle sue spalle i rivali Girmay e Philipsen
Merlier in coda al gruppo, resta fedele al suo proposito di non lottare per la maglia verde ma di partecipare solo alle volate che valgono la vittoria di tappa
1 km al traguardo volante, Simmons scorta Pedersen e alle loro spalle c'è persino... Pogacar! Vuole lottare anche per la classifica a punti?
Ci sono anche uomini dell'Alpecin. Finora Philipsen sta deludendo, ma il belga può ancora competere per la classifica a punti. E Van der Poel magari può provare a entrare nella fuga dopo lo sprint
Sorprendententemente anche Pogacar, Del Toro e il resto della UAE sono in testa al gruppo
Anche uomini dell'Astana e della NSN Cycling si fanno vedere nelle posizioni di testa: Girmay e Kanter vogliono probabilmente prendere parte allo sprint
Fuggitivi ripresi, impossibile resistere al ritmo della Lidl-Trek. Tra 6 km il traguardo volante regalerà il primo sussulto della tappa
Gee, Vacek e Simmons stanno scortando Pedersen, vita breve per i fuggitivi. Almeno per ora...
La Lidl-Trek controlla la fuga
La squadra tedesca sta tirando il gruppo perché non vuole che la fuga scappi prima del traguardo volante
150 km al traguardo
Situazione in divenire: i tre fuggitivi hanno circa 25'' sul gruppo, in mezzo si è formato anche un drappello di inseguitori che vuole raggiungere i primi
Tre fuggitivi
Si tratta di Kirsch della Cofidis, Oldani della Caja Rural ed Hermans della Pinarello
Qualcuno tenta già un'accelerazione
Vediamo come reagisce il gruppo
Tra 13 km c'è già il traguardo volante
Un obiettivo per i corridori in lizza per la maglia verde. La fuga partirà solo dopo questo step?
La 9^ tappa del Tour è ufficialmente iniziata
Finisce il pezzo di trasferimento, i corridori hanno raggiunto e superato il km 0
I leader delle classifiche
Pogacar in giallo, Pedersen in verde, Del Toro in bianco e Vingegaard in pois. Quest'ultima maglia spetterebbe a Pogacar, ma lo sloveno indossa già quella principale e allora il simbolo del miglior scalatore passa al secondo classificato nella graduatoria speciale
Si parte!
Via alla passerella, tra poco il via ufficiale
Ghiaccio nel cappellino per Baptiste Veistroffer
Baptiste Veistroffer affronta il caldo riempiendo di ghiaccio il suo cappellino...
La video presentazione della tappa di oggi
Il ciclismo ai tempi del cambiamento climatico: la riflessione
Per la prima volta nella storia il Tour de France ha deciso di accorciare una tappa a causa del troppo caldo: una decisione giusta e inquietante allo stesso tempo, che costringe a una riflessione sull'impatto del cambiamento climatico anche in uno sport come il ciclismo
Il ciclismo ai tempi del cambiamento climaticoVai al contenuto
Altre raccomandazioni sul caldo per il pubblico
Il caldo estremo è il grande tema di questi giorni al Tour. E l'organizzazione dispensa consigli per il pubblico a bordo strada.
Un altro compleano al Tour
Oggi si festeggiano i 25 anni di Max Walker
Altre misure decise dalla Prefettura di Corrèze
Divieto di consumo di alcol dalle 11 alle 19 sul suolo pubblico e lavori agricoli con materiale termico proibiti a causa del rischio incendi
Il comunicato del Tour sull'accorciamento della tappa
Dopo l'allarme lanciato dalle autorità sull'ondata di caldo intenso prevista domani, il Tour cambia il percorso e gli orari della 9^ tappa:
• il percorso della nona tappa sarà ridotto a 155,5 km rispetto ai 185,5 km originariamente previsti, con un accorciamento di 30 km;
• la partenza è fissata per le ore 13:45;
• la modifica del tracciato prevede una deviazione dal percorso originale già nella zona di neutralizzazione: la corsa imboccherà la D921 dirigendosi da Brive-la-Gaillarde direttamente verso Lanteuil, situata a 147,8 km dal traguardo di Ussel;
• l'arrivo dei corridori è ora previsto per le ore 17:30 circa.
L'altimetria della tappa di oggi
Gli ultimi chilometri
Dopo l'ultima salita, mancheranno circa 24 km ondulati al traguardo. Se gli eventuali fuggitivi dovessero scollinare a questo punto con un buon vantaggio, saranno loro a giocarsi la vittoria di tappa. Più difficile invece strappare la maglia gialla a Tadej Pogacar. Bisognerà capire se e quanto le squadre dei big siano disposte a lasciare andare la prevedibile fuga che si formerà lungo i GPM.
Percorso adatto agli attaccanti
La tappa di domenica 12 luglio precederà il primo giorno di riposo previsto in quest'edizione della Grande Boucle. Una frazione collinare, molto mossa, che si preannuncia adatta a chi vuole regalarsi la gioia di un successo in fuga. Quattro GPM non particolarmente duri, disposti nell'arco di circa 90 km, con arrivo in leggera pendenza a Ussel. Dopo il traguardo volante di Beynat, collocato già al km 45, si dovranno affrontare nell'ordine:
- - GPM di Cote de Naves (3^categoria, 2.3 km al 7,4%)
- - GPM di Suc au May (2^categoria, 3,8 km al 7,7%)
- - GPM di Cote de la Croix du Pey (3^categoria, 4,8 km al 6%)
- - GPM di Mont Bessou (4^categoria, 900 metri al 7,3%).
Come cambia il percorso
Il caldo continua a incidere sul Tour de France. Dopo aver dovuto chiudere al pubblico gli ultimi km della terza tappa per via degli incendi che avevano colpito la zona dei Pirenei Orientali, gli organizzatori hanno modificato il percorso della nona frazione a causa dell'allerta rossa emanata per l'eccezionale ondata di calore che investirà il dipartimento della Corréze. La decisione prevede che "la corsa devii dal tracciato originale nella zona neutrale, percorrendo la D921 e dirigendosi da Brive-la-Gaillarde direttamente a Lanteuil, a 147,8 km dal traguardo di Ussel. L'arrivo dei corridori è previsto intorno alle 17:30. Il percorso sarà ridotto a 155,5 km, rispetto ai 185,5 km originariamente previsti e la partenza è prevista per le 13:45", recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della corsa.
La tappa di oggi accorciata per il troppo caldo: una decisione storica
Il troppo caldo costringe gli organizzatori a cambiare il tracciato della nona frazione della Grande Boucle. Tolti 30 km a causa di un'allerta rossa diramata per il dipartimento della Corréze. Nel tratto di trasferimento si andrà direttamente da Brive-la-Gaillarde a Lanteuil. Partenza così posticipata alle 13.45
Tour de France, il percorso della nona tappa cambiato per il troppo caldoVai al contenuto
Rivivi la tappa di ieri da dentro il gruppo...
La presentazione delle squadre e il foglio firma live
Che lotta anche per la maglia bianca...
- Isaac Del Toro in 28h 52' 34''
- Juan Ayuso +0'07''
- Paul Seixas +0'28''
- Lenny Martinez +0'54"
- Mathias Vacek +3'43"
Chi vincerà la maglia a pois?
- Tadej Pogacar - 28 punti
- Jonas Vingegaard - 19 punti
- Lenny Martinez - 16 punti
- Alex Baudin - 13 punti
- Paul Seixas - 12 punti
Lotta serrata per la maglia verde:
- Mads Pedersen - 228 punti
- Tim Merlier - 213 punti
- Biniam Girmay - 203 punti
- Jasper Philipsen - 175 punti
- Max Kanter - 172 punti
La classifica generale prima della 9^ tappa
- 1) Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 28:55.07
- 2) Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 2:42
- 3) del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 3:27
- 4) Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 3:30
- 5) Ayuso Juan Lidl – Trek 3:34
- 6) Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 3:55
- 7) Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4:00
- 8) Martinez Lenny Bahrain – Victorious 4:21
- 9) Skjelmose Mattias Lidl – Trek 4:57
- 10) Vacek Mathias Lidl – Trek 7:10
Le classifiche: che lotta per la maglia verde...
Merlier concede il bis e vince anche la volata di Bergerac nell'ottava tappa del Tour e insidia Mads Pedersen nella classifica a punti. Pogacar saldamente in giallo. Di seguito l'ordine di arrivo odierno, la generale e quelle speciali
Le classifiche del Tour de France dopo la 8^ tappaVai al contenuto
Rivivi l'ultimo chilometro della tappa di ieri
L'ordine d'arrivo di ieri:
- 1-Tim Merlier (BEL, Soudal Quick-Step) 3:52.50
- 2-Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team) s.t.
- 3-Olav Kooij (NED, Decathlon CMA CGM Team) s.t.
- 4-Jasper Philipsen (BEL, Alpecin – Premier Tech) s.t.
- 5-Pavel Bittner (CZE, Team Picnic PostNL) s.t.
- 6-Rick Pluimers (NED, Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 7-Pascal Ackermann (GER, Team Jayco AlUla) s.t.
- 8-Clement Russo (FRA, Groupama – FDJ United) s.t.
- 9-Max Kanter (GER, XDS Astana Team) s.t.
- 10-Milan Fretin (BEL, Cofidis) s.t.
Ieri il bis di Mago Merlier sul traguardo di Bergerac
Dopo il successo di venerdì a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac con una volata impressionante, una rimonta che non lascia scampo a Girmay, Kooij e Philpsen che pure era stato lanciato da van der Poel. Per i big giornata di grande tranquillità: Pogacar resta in giallo. Qui il racconto della tappa di ieri
Tour de France, Mago Merlier concede il bis: sua l'8^ tappaVai al contenuto
Oggi la nona tappa, domani giorno di riposo al Tour
Buongiorno e ben ritrovati!
Oggi la nona tappa del Tour de France 2026, domani i corridori avranno finalmente il primo giorno di riposo dopo un inizio davvero impegnativo. Qui tutte le news e gli aggiornamenti minuto per minuto