Tour de France, la 9^ tappa in diretta live: percorso accorciato per l'ondata di caldo

Il caldo continua a incidere sul Tour de France. Dopo aver dovuto chiudere al pubblico gli ultimi km della terza tappa per via degli incendi che avevano colpito la zona dei Pirenei Orientali, gli organizzatori hanno modificato il percorso della nona frazione a causa dell'allerta rossa emanata per l'eccezionale ondata di calore che investirà il dipartimento della Corréze. La decisione prevede che "la corsa devii dal tracciato originale nella zona neutrale, percorrendo la D921 e dirigendosi da Brive-la-Gaillarde direttamente a Lanteuil, a 147,8 km dal traguardo di Ussel. L'arrivo dei corridori è previsto intorno alle 17:30. Il percorso sarà ridotto a 155,5 km, rispetto ai 185,5 km originariamente previsti e la partenza è prevista per le 13:45", recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della corsa.