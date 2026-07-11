Tour de France, la 8^ tappa in diretta live
Alla Grande Boucle è ancora tempo di volate dopo l'acuto di Merlier a Bordeaux. 180 km da Perigueux a Bergerac con un paio di GPM di 4^ categoria nella seconda parte del percorso che non dovrebbero guastare i piani delle ruote veloci. Sarà ancora sfida per la maglia verde, mentre Pogacar è destinato a rimanere in giallo senza sforzi
in evidenza
Tutto quello che c'è da sapere sul Tour 2026
La situazione in gruppo
Le squadre dei velocisti hanno fatto "barriera" con l'intenzione di impedire ai corridori più pericolosi (come Asgreen) di andare in fuga. Molto attivi in questo senso gli uomini Alpecin che puntano a far vincere Philpsen
175 km all'arrivo
Slock ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo, dietro di lui altri due corridori a pochi metri che provano a raggiungerlo
Scatta Slock
Non Veistroffer ma un suo compagno di squadra: attacca Slock
Anche oggi all'attacco Baptiste Veistroffer? Il team radio della squadra
Primi scatti in testa al gruppo
Primi tentativi di attacco in testa al gruppo, davanti un paio di corridori ma dietro in tanti stanno provando l'azione
Auguri a Lenny Martinez
Il corridore della Bahrain Victorius compie oggi 23 anni
Partita ufficialmente l'8^ tappa del Tour
Bandiera gialla al Km0, iniziata ufficialmente l'ottava frazione del Tour de France 2026
Le immagini della partenza
Anche gli ombrelli per proteggersi dal sole prima del via...
I precedenti
Périgueux e Bergerac sono entrambe città di tappa per la quinta volta, essendo sempre state associate lungo il percorso del Tour
de France:
- - 1961, 19ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (74,5 km), vinta da Jacques Anquetil
- - 1994, 9ª tappa, Périgueux - Bergerac, cronometro individuale (64 km), vinta da Miguel Indurain
- - 2014, 20ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (54 km), vinta da Tony Martin
- - 2017, 10ª tappa, Périgueux - Bergerac (178 km), vinta da Marcel Kittel
Nel corso di queste edizioni, Périgueux ha ospitato un'ulteriore partenza di tappa, mentre Bergerac ha ospitato un'altra partenza e un altro arrivo.
Partiti!
I corridori hanno lasciato Périgeux, ora la classica sfilata prima del km 0 che darà il via ufficiale all'ottava tappa del Tour 2026
Gilet refrigeranti prima della partenza
Tutti i corridori, viste le temperature davvero elevate, prima della partenza indossano i gilet refrigeranti per abbassare la temperatura corporea. In questo Tour si stanno consumando quantità di ghiacchio e borracce d'acqua come mai prima...
La video presentazione della tappa di oggi
Per i velocisti oggi decisive le ultime due curve
La volata di oggi sarà davvero impegnativa per gli sprinter, con due curve difficili a pochi metri dall'arrivo. Sarà decisivo stare davanti soprattutto all'ultima curva, a 500 metri circa dal traguardo
Un arrivo... letterario
Il traguardo oggi è collocato a Bergerac, città nella regione della Nuova Aquitania, nel dipartimento della Dordogna e soprattutto resa celebre dalla tragicommedia teatrale del "Cyrano de Bergerac", opera immortale scritta a fine Ottocento da Edmond Rostand. Ancora oggi è una delle più rappresentate sui palcoscenici europei e mondiali
Veistroffer premiato
Baptiste Veistroffer premiato come migliore corridore della prima settimana di Tour, sempre all'attacco quando ce n'è stata la possibilità. L'ingegnere della marina ha fatto breccia nei cuori dei tifosi francesi, sempre pronti a sostenere i corridori più generosi
La parata di vip al Tour de France
Il più famoso? Certamente il presidente Macron giovedì nella frazione del Tourmalet, ma non il solo. Chissà se oggi ci sarà qualcun altro
La battaglia di ieri
Prima di immergerci nell'ottava tappa, che inizierà tra circa 10 minuti, riviviamo l'ultimo km della settima
I momenti salienti della tappa di oggi
Sono tutti concentrati nella seconda metà del percorso. Due GPM previsti, quello di Cote de Domme (3,7 km al 3,3%) e di Cote du Buisson-de-Cadouin (2,2 km al 5,6%). Entrambi sono di quarta categoria, facilmente affrontabili dal gruppo. In mezzo il traguardo volante di Saint-Cyprien
La lotta per la maglia verde
La tappa di oggi non dovrebbe provocare cambiamenti in classifica generale, ma è rilevante per la maglia verde. Tanti sono i punti in palio, sia per il traguardo volante che per quello finale. Mads Pedersen è in forma, ma alle sue spalle non mancano i rivali. Il più agguerrito sembra Biniam Girmay, ma se Merlier vincesse anche oggi diventerebbe un serio candidato
Gli orari dell'ottava tappa
- Partenza neutralizzata: 13.15
- Partenza dal km 0: 13.25
- Arrivo: tra le 17.20 e le 17.43
Oggi andrà di nuovo in fuga?
Sia la quinta che la settima tappa, quelle che finora si sono concluse con una volata di gruppo, sono state movimentate nel loro svolgimento da Baptiste Veistroffer, corridore francese della Lotto-Intermarché gratificato entrambe le volte con il premio di combattivo del giorno. Mercoledì è stato in fuga da solo per quasi tutta la frazione, ieri gli ha fatto compagnia Jakub Otruba della Caja Rural
La Uno X già in clima mondiale
I corridori della squadra norvegese già pronti alla sfida tra Haaland e l'Inghilterra di Kane. Dal palco maglie della nazionale, tamburo e immancabile viking row
La costanza della Soudal Quick Step
La squadra belga vince almeno una tappa al Tour de France ininterrottamente dal 2013
L'albo d'oro del Tour de France
E a proposito di campioni e record, diamo un'occhiata all'albo d'oro del Tour de France e alle leggende che eguaglierebbe Pogacar qualora vincesse quest'edizione
Pogacar insegue il record di trionfi nella Grande BoucleVai al contenuto
"Family time" per Tadej prima della tappa
Campioni a confronto
Tadej Pogacar e Chris Froome, che ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalle corse prima dell'inizio di questo Tour. Entrambi hanno scritto quattro volte il proprio nome sull'albo d'oro della corsa, ma lo sloveno sembra già vicino a staccare il britannico
Viste privilegiate
Certe cartoline le sa regalare solo il Tour de France
I corridori che si sono ritirati dal Tour
Al momento sono otto:
- Torstein Træen (Uno-X-Mobility)
- Clement Berthet (Groupama)
- Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè)
- Cian Uijtdebroeks (Movistar)
- Bert Van Lerberghe (Soudal Quick Step)
- Kelland 'O Brien (Team Jayco AlUla)
- Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team)
- Alex Molenaar (Caja Rural)
I partecipanti e i ritirati del Tour de France
Un doveroso ripasso di chi è ancora in gara
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L'intero percorso del Tour 2026
Oggi sarà ancora battaglia tra velocisti, ma come evolverà il percorso da domani in poi?
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L'altimetria della tappa
La presentazione dell'ottava tappa
Un GPM in più rispetto a ieri che non dovrebbe cambiare la sostanza: sarà ancora una sfida tra sprinter
Tour de France, ecco come sarà l'ottava tappaVai al contenuto
La presentazione e il foglio firma live:
Classifica Giovani - Maglia Bianca
- Isaac Del Toro in 24h59'44"
- Juan Ayuso +0'07''
- Paul Seixas +0'28''
- Lenny Martinez +0'54"
- Mathias Vacek +3'43"
Classifica scalatori - Maglia a Pois
- Tadej Pogacar - 28 punti
- Jonas Vingegaard - 19 punti
- Lenny Martinez - 16 punti
- Alex Baudin - 13 punti
- Paul Seixas - 12 punti
Classifica a punti - Maglia Verde
- Mads Pedersen - 204 punti
- Biniam Girmay - 145 punti
- Max Kanter - 140 punti
- Tim Merlier - 134 punti
- Jasper Philipsen - 126 punti
Classifica generale - Maglia Gialla
- T. Pogacar (UAE Team Emirates–XRG) in 24:56:17
- J. Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 2:42
- I. del Toro (UAE Team Emirates–XRG) a 3:27
- R. Evenepoel (Red Bull–BORA–Hansgrohe) a 3:30
- J. Ayuso (Lidl–Trek) a 3:34
- P. Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 3:55
- F. Lipowitz (Red Bull–BORA–Hansgrohe) a 4:00
- L. Martinez (Bahrain–Victorious) a 4:21
- M. Skjelmose (Lidl–Trek) a 4:57
- M. Vacek (Lidl-Trek) a 7:10
Le classifiche del Tour
Chiaramente non ci sono state rivoluzioni nella classifica generale, si continua a lottare invece per quella a punti
Le classifiche del Tour de France dopo la 7^ tappaVai al contenuto
La volata di Merlier
Nonostante Philipsen fosse stato lanciato dal treno dell'Alpecin. pur rimanendo attardato Merlier ha dato vita a una progressione impressionante negli ultimi metri
Cosa è successo ieri
Tim Merlier ha vinto in maniera regale la volata a Bordeaux, un grande classico della storia della Grande Boucle
Buongiorno a tutti, è il giorno dell'ottava tappa del Tour de France 2026 da Perigueux a Bergerac. Avviciniamoci all'inizio della corsa, previsto per le 13.15