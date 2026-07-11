Périgueux e Bergerac sono entrambe città di tappa per la quinta volta, essendo sempre state associate lungo il percorso del Tour

de France:

- 1961 , 19ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (74,5 km), vinta da Jacques Anquetil

, 19ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (74,5 km), vinta da - 1994, 9ª tappa, Périgueux - Bergerac, cronometro individuale (64 km), vinta da Miguel Indurain

9ª tappa, Périgueux - Bergerac, cronometro individuale (64 km), vinta da - 2014 , 20ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (54 km), vinta da Tony Martin

, 20ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (54 km), vinta da - 2017, 10ª tappa, Périgueux - Bergerac (178 km), vinta da Marcel Kittel

Nel corso di queste edizioni, Périgueux ha ospitato un'ulteriore partenza di tappa, mentre Bergerac ha ospitato un'altra partenza e un altro arrivo.