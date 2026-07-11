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Tour de France, la 8^ tappa in diretta live

live tour de france
Alberto Pontara

Alberto Pontara

Alla Grande Boucle è ancora tempo di volate dopo l'acuto di Merlier a Bordeaux. 180 km da Perigueux a Bergerac con un paio di GPM di 4^ categoria nella seconda parte del percorso che non dovrebbero guastare i piani delle ruote veloci. Sarà ancora sfida per la maglia verde, mentre Pogacar è destinato a rimanere in giallo senza sforzi

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRI

in evidenza

Tutto quello che c'è da sapere sul Tour 2026

LIVE

La situazione in gruppo

Le squadre dei velocisti hanno fatto "barriera" con l'intenzione di impedire ai corridori più pericolosi (come Asgreen) di andare in fuga. Molto attivi in questo senso gli uomini Alpecin che puntano a far vincere Philpsen

175 km all'arrivo

Slock ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo, dietro di lui altri due corridori a pochi metri che provano a raggiungerlo

Scatta Slock

Non Veistroffer ma un suo compagno di squadra: attacca Slock

Anche oggi all'attacco Baptiste Veistroffer? Il team radio della squadra

Primi scatti in testa al gruppo

Primi tentativi di attacco in testa al gruppo, davanti un paio di corridori ma dietro in tanti stanno provando l'azione

Auguri a Lenny Martinez

Il corridore della Bahrain Victorius compie oggi 23 anni

Partita ufficialmente l'8^ tappa del Tour

Bandiera gialla al Km0, iniziata ufficialmente l'ottava frazione del Tour de France 2026

Le immagini della partenza

Anche gli ombrelli per proteggersi dal sole prima del via...

I precedenti

Périgueux e Bergerac sono entrambe città di tappa per la quinta volta, essendo sempre state associate lungo il percorso del Tour

de France:

  • - 1961, 19ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (74,5 km), vinta da Jacques Anquetil
  • - 1994, 9ª tappa, Périgueux - Bergerac, cronometro individuale (64 km), vinta da Miguel Indurain
  • - 2014, 20ª tappa, Bergerac - Périgueux, cronometro individuale (54 km), vinta da Tony Martin
  • - 2017, 10ª tappa, Périgueux - Bergerac (178 km), vinta da Marcel Kittel

Nel corso di queste edizioni, Périgueux ha ospitato un'ulteriore partenza di tappa, mentre Bergerac ha ospitato un'altra partenza e un altro arrivo.

Partiti!

I corridori hanno lasciato Périgeux, ora la classica sfilata prima del km 0 che darà il via ufficiale all'ottava tappa del Tour 2026

Gilet refrigeranti prima della partenza

Tutti i corridori, viste le temperature davvero elevate, prima della partenza indossano i gilet refrigeranti per abbassare la temperatura corporea. In questo Tour si stanno consumando quantità di ghiacchio e borracce d'acqua come mai prima...

Pogacar

La video presentazione della tappa di oggi

Per i velocisti oggi decisive le ultime due curve

La volata di oggi sarà davvero impegnativa per gli sprinter, con due curve difficili a pochi metri dall'arrivo. Sarà decisivo stare davanti soprattutto all'ultima curva, a 500 metri circa dal traguardo

Un arrivo... letterario

Il traguardo oggi è collocato a Bergerac, città nella regione della Nuova Aquitania, nel dipartimento della Dordogna e soprattutto resa celebre dalla tragicommedia teatrale del "Cyrano de Bergerac", opera immortale scritta a fine Ottocento da Edmond Rostand. Ancora oggi è una delle più rappresentate sui palcoscenici europei e mondiali

Veistroffer premiato

Baptiste Veistroffer premiato come migliore corridore della prima settimana di Tour, sempre all'attacco quando ce n'è stata la possibilità. L'ingegnere della marina ha fatto breccia nei cuori dei tifosi francesi, sempre pronti a sostenere i corridori più generosi

La parata di vip al Tour de France

Il più famoso? Certamente il presidente Macron giovedì nella frazione del Tourmalet, ma non il solo. Chissà se oggi ci sarà qualcun altro

La battaglia di ieri

Prima di immergerci nell'ottava tappa, che inizierà tra circa 10 minuti, riviviamo l'ultimo km della settima

I momenti salienti della tappa di oggi

Sono tutti concentrati nella seconda metà del percorso. Due GPM previsti, quello di Cote de Domme (3,7 km al 3,3%) e di Cote du Buisson-de-Cadouin (2,2 km al 5,6%). Entrambi sono di quarta categoria, facilmente affrontabili dal gruppo. In mezzo il traguardo volante di Saint-Cyprien

La lotta per la maglia verde

La tappa di oggi non dovrebbe provocare cambiamenti in classifica generale, ma è rilevante per la maglia verde. Tanti sono i punti in palio, sia per il traguardo volante che per quello finale. Mads Pedersen è in forma, ma alle sue spalle non mancano i rivali. Il più agguerrito sembra Biniam Girmay, ma se Merlier vincesse anche oggi diventerebbe un serio candidato

Gli orari dell'ottava tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.15
  • Partenza dal km 0: 13.25
  • Arrivo: tra le 17.20 e le 17.43

Oggi andrà di nuovo in fuga?

Sia la quinta che la settima tappa, quelle che finora si sono concluse con una volata di gruppo, sono state movimentate nel loro svolgimento da Baptiste Veistroffer, corridore francese della Lotto-Intermarché gratificato entrambe le volte con il premio di combattivo del giorno. Mercoledì è stato in fuga da solo per quasi tutta la frazione, ieri gli ha fatto compagnia Jakub Otruba della Caja Rural

La Uno X già in clima mondiale

I corridori della squadra norvegese già pronti alla sfida tra Haaland e l'Inghilterra di Kane. Dal palco maglie della nazionale, tamburo e immancabile viking row

La costanza della Soudal Quick Step

La squadra belga vince almeno una tappa al Tour de France ininterrottamente dal 2013

L'albo d'oro del Tour de France

E a proposito di campioni e record, diamo un'occhiata all'albo d'oro del Tour de France e alle leggende che eguaglierebbe Pogacar qualora vincesse quest'edizione

Pogacar insegue il record di trionfi nella Grande Boucle

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"Family time" per Tadej prima della tappa

Campioni a confronto

Tadej Pogacar e Chris Froome, che ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalle corse prima dell'inizio di questo Tour. Entrambi hanno scritto quattro volte il proprio nome sull'albo d'oro della corsa, ma lo sloveno sembra già vicino a staccare il britannico

Viste privilegiate

Certe cartoline le sa regalare solo il Tour de France

I corridori che si sono ritirati dal Tour

Al momento sono otto:

- Torstein Træen (Uno-X-Mobility)

- Clement Berthet (Groupama)

- Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè)

- Cian Uijtdebroeks (Movistar)

- Bert Van Lerberghe (Soudal Quick Step)

- Kelland 'O Brien (Team Jayco AlUla)

- Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team)

- Alex Molenaar (Caja Rural)

I partecipanti e i ritirati del Tour de France

Un doveroso ripasso di chi è ancora in gara

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Oggi sarà ancora battaglia tra velocisti, ma come evolverà il percorso da domani in poi? 

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L'altimetria della tappa

Tappa8

La presentazione dell'ottava tappa

Un GPM in più rispetto a ieri che non dovrebbe cambiare la sostanza: sarà ancora una sfida tra sprinter

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La presentazione e il foglio firma live:

Classifica Giovani - Maglia Bianca

  1. Isaac Del Toro in 24h59'44"
  2. Juan Ayuso +0'07''
  3. Paul Seixas +0'28''
  4. Lenny Martinez +0'54"
  5. Mathias Vacek +3'43"

Classifica scalatori - Maglia a Pois

  1. Tadej Pogacar - 28 punti
  2. Jonas Vingegaard - 19 punti
  3. Lenny Martinez - 16 punti
  4. Alex Baudin - 13 punti
  5. Paul Seixas - 12 punti

Classifica a punti - Maglia Verde

  1. Mads Pedersen - 204 punti
  2. Biniam Girmay - 145 punti
  3. Max Kanter - 140 punti
  4. Tim Merlier - 134 punti
  5. Jasper Philipsen - 126 punti

Classifica generale - Maglia Gialla

  1. T. Pogacar (UAE Team Emirates–XRG) in 24:56:17
  2. J. Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 2:42
  3. I. del Toro (UAE Team Emirates–XRG) a 3:27
  4. R. Evenepoel (Red Bull–BORA–Hansgrohe) a 3:30
  5. J. Ayuso (Lidl–Trek) a 3:34
  6. P. Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 3:55
  7. F. Lipowitz (Red Bull–BORA–Hansgrohe) a 4:00
  8. L. Martinez (Bahrain–Victorious) a 4:21
  9. M. Skjelmose (Lidl–Trek) a 4:57
  10. M. Vacek (Lidl-Trek) a 7:10

Le classifiche del Tour

Chiaramente non ci sono state rivoluzioni nella classifica generale, si continua a lottare invece per quella a punti

Le classifiche del Tour de France dopo la 7^ tappa

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La volata di Merlier

Nonostante Philipsen fosse stato lanciato dal treno dell'Alpecin. pur rimanendo attardato Merlier ha dato vita a una progressione impressionante negli ultimi metri

Cosa è successo ieri

Tim Merlier ha vinto in maniera regale la volata a Bordeaux, un grande classico della storia della Grande Boucle

Merlier

Buongiorno a tutti, è il giorno dell'ottava tappa del Tour de France 2026 da Perigueux a Bergerac. Avviciniamoci all'inizio della corsa, previsto per le 13.15

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