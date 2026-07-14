Come da tradizione, il giorno di festa nazionale in Francia per l'anniversario della Presa della Bastiglia si celebra con una delle tappe più divertenti della Grande Boucle: sette GPM lungo le vette del Massiccio Centrale con arrivo a Le Lioran. Pogacar vorrà già chiudere la corsa? Vingegaard proverà a reagire? Seixas lancerà un segnale? Dalle 13 si apriranno le danze
TOUR 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE
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Anche la Alpecin ha qualcosa da ridire: "A quanto pare, i corridori del Tour non ricevono esattamente lo stesso trattamento riservato ai protagonisti dei Mondiali di calcio".
La sua camera nel dettaglio...
Notte movimentata per Tobias Johannessen
Il norvegese su Instagram: "Improvvisare, adattarsi, superare gli ostacoli. L'interno dell'hotel: discutibile. L'esterno: davvero bello
La top 5 della classifica giovani
- Isaac Del Toro in 32h 20' 31''
- Juan Ayuso +0'07''
- Paul Seixas +0'28''
- Lenny Martinez +0'54"
- Davide Piganzoli +7'19''
La top 5 della classifica scalatori
- Tadej Pogacar - 28 punti
- Jonas Vingegaard - 19 punti
- Lenny Martinez - 16 punti
- Alex Baudin - 13 punti
- Paul Seixas/Valentin Paret Peintre - 12 punti
La top 5 della classifica a punti
- Mads Pedersen - 268 punti
- Biniam Girmay - 223 punti
- Tim Merlier - 213 punti
- Jasper Philipsen - 191 punti
- Max Kanter - 172 punti
La top 10 della classifica generale
- 1) Pogacar Tadej UAE Team Emirates – XRG 32:17.04
- 2) Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 2:42
- 3) del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 3:27
- 4) Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 3:30
- 5) Ayuso Juan Lidl – Trek 3:34
- 6) Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 3:55
- 7) Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4:00
- 8) Martinez Lenny Bahrain – Victorious 4:21
- 9) Skjelmose Mattias Lidl – Trek 4:57
- 10) Egan Bernal – Netcompany Ineos 9:12
Le classifiche del Tour
Obbligatorio ripassarle prima di una tappa che potrebbe rivoluzionarle
Le classifiche del Tour de France dalla 1^ alla 9^ tappaVai al contenuto
La sfida tra Pogacar e Vingegaard
Lo sloveno potrebbe non lasciarsi sfuggire l'occasione di dare una nuova spallata ai suoi rivali, il danese deve dimostrare di avere altre cartucce da giocarsi e di poter conquistare ancora la maglia gialla
Il giorno di Seixas?
La tappa del 14 luglio è sempre molto ambita e sentita dai corridori francesi per i suoi significati storici e sociali. Quale migliore occasione, per il giovane Paul Seixas, per mettersi in mostra davanti a un pubblico che non aspetta altro che la sua affermazione?
La tradizione nel giorno "della Bastiglia"
Il 14 luglio è festa nazionale in Francia: si celebra l'anniversario della Presa della Bastiglia, uno degli episodi cardine della Rivoluzione Francese nel 1789. Tra l'altro avvenne di martedì, stesso giorno odierno. Tradizione vuole che ogni anno, per questa occasione, venga delineata una tappa del Tour de France movimentata e spettacolare
Gli orari della 10^ tappa
- Partenza neutralizzata: 13.00
- Partenza dal km 0: 13.15
- Arrivo: tra le 17.02 e le 17.26
I GPM della 10^ tappa
Nell'ordine in cui saranno affrontati:
- Cote de Pailherols (3^categoria, 3 km al 7,2%)
- Col de la Griffoul (2^categoria, 5,9 km al 6,7%)
- Col de Prat de Bouc (3^categoria, 3,1 km al 6,5%)
- Cote de Murat (3^categoria, 5,2 km al 5,3%)
- Puy Mary-Pas de Peyrol (1^categoria, 7,8 km al 6%)
- Col de Pertus (1^categoria, 4,4 km all'8,5%)
- Col de Font de Cere (3^categoria, 3,1 km al 5,8%)
L'altimetria della 10^ tappa
La presentazione della 10^ tappa
Si preannuncia battaglia sulle salite del Massiccio Centrale: 7 GPM sparsi in circa 100 km
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L'incidente di domenica
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La proposta di Pogacar
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La proposta del Sindacato dei Corridori
Il Cpa punta, prima dell'inizio della stagione 2027, a definire con tutti gli addetti ai lavori un cambiamento per quanto riguarda gli orari di partenza delle tappe
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Gli effetti del caldo
La tappa di domenica ha fatto discutere sia per la sua bellezza che per la necessità di tagliare 30 km del percorso originario a causa dell'ondata di caldo estremo. Mai come in quest'edizione del Tour, l'emergenza climatica è stata un tema di discussione tra gli addetti ai lavori
Buongiorno a tutti. Dopo il primo giorno di riposo di quest'edizione, torna il Tour de France 2026. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 13