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Tour de France, la 10^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Come da tradizione, il giorno di festa nazionale in Francia per l'anniversario della Presa della Bastiglia si celebra con una delle tappe più divertenti della Grande Boucle: sette GPM lungo le vette del Massiccio Centrale con arrivo a Le Lioran. Pogacar vorrà già chiudere la corsa? Vingegaard proverà a reagire? Seixas lancerà un segnale? Dalle 13 si apriranno le danze

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La top 5 della classifica giovani

  1. Isaac Del Toro in 32h 20' 31''
  2. Juan Ayuso +0'07''
  3. Paul Seixas +0'28''
  4. Lenny Martinez +0'54"
  5. Davide Piganzoli +7'19''

La top 5 della classifica scalatori

  1. Tadej Pogacar - 28 punti
  2. Jonas Vingegaard - 19 punti
  3. Lenny Martinez - 16 punti
  4. Alex Baudin - 13 punti
  5. Paul Seixas/Valentin Paret Peintre - 12 punti

La top 5 della classifica a punti

  1. Mads Pedersen - 268 punti
  2. Biniam Girmay - 223 punti
  3. Tim Merlier - 213 punti
  4. Jasper Philipsen - 191 punti
  5. Max Kanter - 172 punti

La top 10 della classifica generale

  • 1) Pogacar Tadej UAE Team Emirates – XRG 32:17.04
  • 2) Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 2:42
  • 3) del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 3:27
  • 4) Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 3:30
  • 5) Ayuso Juan Lidl – Trek 3:34
  • 6) Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 3:55
  • 7) Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4:00
  • 8) Martinez Lenny Bahrain – Victorious 4:21
  • 9) Skjelmose Mattias Lidl – Trek 4:57
  • 10) Egan Bernal – Netcompany Ineos 9:12

Le classifiche del Tour

Obbligatorio ripassarle prima di una tappa che potrebbe rivoluzionarle

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La sfida tra Pogacar e Vingegaard

Lo sloveno potrebbe non lasciarsi sfuggire l'occasione di dare una nuova spallata ai suoi rivali, il danese deve dimostrare di avere altre cartucce da giocarsi e di poter conquistare ancora la maglia gialla

Pogacar Vingegaard

Il giorno di Seixas?

La tappa del 14 luglio è sempre molto ambita e sentita dai corridori francesi per i suoi significati storici e sociali. Quale migliore occasione, per il giovane Paul Seixas, per mettersi in mostra davanti a un pubblico che non aspetta altro che la sua affermazione? 

Seixas

La tradizione nel giorno "della Bastiglia"

Il 14 luglio è festa nazionale in Francia: si celebra l'anniversario della Presa della Bastiglia, uno degli episodi cardine della Rivoluzione Francese nel 1789. Tra l'altro avvenne di martedì, stesso giorno odierno. Tradizione vuole che ogni anno, per questa occasione, venga delineata una tappa del Tour de France movimentata e spettacolare

Gli orari della 10^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.00
  • Partenza dal km 0: 13.15
  • Arrivo: tra le 17.02 e le 17.26

I GPM della 10^ tappa

Nell'ordine in cui saranno affrontati: 

  • Cote de Pailherols (3^categoria, 3 km al 7,2%)
  • Col de la Griffoul (2^categoria, 5,9 km al 6,7%)
  • Col de Prat de Bouc (3^categoria, 3,1 km al 6,5%)
  • Cote de Murat (3^categoria, 5,2 km al 5,3%)
  • Puy Mary-Pas de Peyrol (1^categoria, 7,8 km al 6%)
  • Col de Pertus (1^categoria, 4,4 km all'8,5%)
  • Col de Font de Cere (3^categoria, 3,1 km al 5,8%)

L'altimetria della 10^ tappa

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