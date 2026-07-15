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Tour de France, l'11^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Dopo le fatiche di martedì, una (possibile) giornata di 'relax' per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo (dopo 161,3 km) a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar

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I favoriti di oggi?

Tim Merlier su tutti. Ma occhio a Biniam Girmay, Olav Kooij, Max Kanter, Jasper Philipsen e Mads Pedersen.

Gli orari

  • Partenza neutralizzata: 13.50
  • Partenza dal km 0: 14.05
  • Orario di arrivo: tra le 17:31 e le 17.50

Le caratteristiche della tappa di oggi

Tour de France, la presentazione dell'11^ tappa

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Tutte le classifiche

Le classifiche del Tour de France dopo la 10^ tappa

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LA CLASSIFICA GIOVANI - MAGLIA BIANCA

  1. Juan Ayuso +39H19'24"
  2. Paul Seixas +13"
  3. Isaac Del Toro +46"
  4. Lenny Martinez +2'12"
  5. Davide Piganzoli +9'16''

LA CLASSIFICA SCALATORI - MAGLIA A POIS

  1. Tadej Pogacar - 42 punti
  2. Jonas Vingegaard - 27 punti
  3. Richard Carapaz - 19 punti
  4. Valentin Paret Peintre - 18 punti
  5. Paul Seixas - 18 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA VERDE

  1. Mads Pedersen - 293 punti
  2. Biniam Girmay - 239 punti
  3. Tim Merlier - 213 punti
  4. Jasper Philipsen - 205 punti
  5. Max Kanter - 192 punti

La nuova classifica generale

  • 1) POGACAR Tadej 36h15'02"
  • 2) VINGEGAARD Jonas +3'36"
  • 3) EVENEPOEL Remco +4'06"
  • 4) AYUSO Juan +4'22"
  • 5) SEIXAS Paul +4'35"
  • 6) LIPOWITZ Florian +4'44"
  • 7) DEL TORO Isaac +5'08"
  • 8) SKJELMOSE Mattias +5'45"
  • 9) MARTINEZ Lenny +6'34"
  • 10) PIDCOCK Tom +11'49"

L'ordine d'arrivo

  • 1) POGACAR Tadej 3h58'08"
  • 2) EVENEPOEL Remco +32"
  • 3) SEIXAS Paul +34"
  • 4) LIPOWITZ Florian s.t.
  • 5) AYUSO Juan +38"
  • 6) SKJELMOSE Mattias s.t.
  • 7) VINGEGAARD Jonas +44"
  • 8) DEL TORO Isaac +1'31"
  • 9) MARTINEZ Lenny +1'59"
  • 10) PIDCOCK Tom +2:03"

Il video-racconto a cura di Christian Giordano

L'abbraccio con Carapaz dopo il traguardo. VIDEO

Il momento chiave dalla tappa di martedì. VIDEO

Tadej riprende e supera il fuggitivo Carapaz, volando in solitaria verso il traguardo. 

Per Pogi è la 60^ Maglia gialla

Pogacar: "Ho voluto onorare il giorno della Festa francese"

Lo sloveno ha vinto la sua terza tappa nel giorno della Presa della Bastiglia dopo quelle del 2021 (Saint-Lary-Soulan - Col du Portet) e del 2024 (Plateau de Beille). Due volte c'era riuscito Jacques Anquetil che, in quella stessa data, festeggiò anche due trionfi nella classifica generale.

Cosa è successo nella tappa di ieri

Pogacar l'ha vinta con un'azione di forza nel finale, trionfando a Le Lioran nel giorno della Presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima, con sette GPM lungo le vette del Massiccio Centrale. Tadej ha guadagnato ancora su Vingegaard, attardato ora di 3'36" in classifica generale. Juan Ayuso nuova Maglia bianca.

Tour de France, Pogacar vince la 10^ tappa e consolida la Maglia gialla

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Partenza da Vichy e arrivo (dopo 161,3 km) a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Tadej .Pogacar.

Buongiorno! Siamo al giro di boa di questa Grande Boucle, con una tappa - l'11^ - che dovrebbe consentire ai big di rifiatare dopo gli sforzi di ieri e riportare in scena i velocisti

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