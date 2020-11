Rossi regolarmente in pista: prove libere 1 LIVE

In corso la prima sessione della MotoGP a Valencia, dove domenica Mir può chiudere i giochi vincendo il suo secondo Mondiale (il primo in top class, nel 2017 ha festeggiato quello in Moto3). Rins e Quartararo, a -37 in classifica da Mir, puntano a rovinargli la festa. Aritmeticamente anche Dovizioso può ancora sperare nel titolo. Rossi: scampato il problema Covid, è regolarmente in pista

