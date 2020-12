11/40 Instagram @lewishamilton

Con l'avvicinarsi del 7° titolo, Hamilton ripensa ai sacrifici che ha fatto il padre per farlo diventare quello che è oggi: "Siamo partiti da zero, eppure sognavamo in grande. Ma per una famiglia come la nostra, senza soldi, potevamo sembrare pazzi. La gente rideva di noi, noi rispondevamo in pista. Mi chiedo se quelli che allora ci giudicavano... ora ci guardano con odio o con ammirazione. Mi piace pensare a quest'ultima ipotesi. Non ci siamo mai arresi. E anche voi, continuate a sognare, non ponetevi limiti, io credo in voi!".