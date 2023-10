Verstappen in testa nella gara sui 100 Km che assegna i primi prunti del weekend di Austin. Dietro al campione del mondo Hamilton, Leclerc, Sainz e Norris. Cinque secondi di penalità per Russell a causa dei track limits. La Sprint è ora in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

