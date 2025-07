GP Ungheria, conferenza piloti in LIVE STREAMING

IL CIRCUITO - Il Mondiale è in Ungheria per il quattordicesimo GP della stagione 2025. Si corre all'Hungaroring, circuito che nell'ultimo anno ha lavorato sodo per ammodernare i box e la tribuna principale per accogliere al meglio la Formula 1. Il tracciato di Mogyoród non presenta molti tratti per i sorpassi: andiamo a scoprirlo (o riscoprirlo) in tutte le sue CARATTERISTICHE