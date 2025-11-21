GP Las Vegas, i risultati delle libere: ecco cosa è successo nella notte
Come sempre grande spettacolo nel GP più 'folle' dell'anno che si corre nella notte di Las Vegas. Bandiere rosse, tombini, problemi e il solito show. Ecco cosa è accaduto nelle prime due sessioni di libere con risultati, analisi tecniche e curiosità. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Benvenuti a Las Vegas! La F1 sbarca nella città del divertimento, dove tutto può accadere. Nella notte si sono svolte le prime due sessioni di libere sul circuito cittadino del Nevada, che come sempre regala scenari unici
- Ecco come è andata, con risultati e le novità tecniche principali portate dai team
- La notte si era aperta con una news: George Kurtz diventa co-proprietario del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 attraverso l'acquisizione di una quota di minoranza di Toto Wolff (5%). Il fondatore e Ceo di CrowdStrike è stato nominato consulente tecnologico. Non cambia (al momento) la struttura e la governace della scuderia di Brackley
- La Rossa del monegasco al comando al termine della prima sessione di prove libere in Nevada: Leclerc chiude davanti ad Albon (Williams) e Tsunoda (Red Bull). Quarto tempo per Verstappen e tanta fatica per le McLaren del leader del campionato Norris e di Piastri (sesto e ottavo). Nono Antonelli e decimo Hamilton
- Si scatena la fantasia con il terzultimo appuntamento del Mondiale di F1: Williams, Racing Bulls, Sauber e Alpine si sono rifatte il look per presentare una livrea speciale nel weekend del Nevada.
- Le monoposto Papaya, su un circuito dove hanno sempre avuto difficoltà, presentano delle novità sulle ali: su un circuito da basso carico, trimmati i bordi d’uscita di alcune porzioni dell’ala per avere poca resistenza all’avanzamento. Ma l'andamento delle FP1 è stato difficoltoso sia per Norris che per Piastri
- Immagini particolari dal box della McLaren a Las Vegas, dove il team principal italiano Stella dimostra un approccio diverso dai colleghi degli altri team: segue la sessione di libere guardano sul monitor la sola telemetria
- Novità anche in casa Ferrari nel corso delle FP2 di Las Vegas. Nella prima sessione Lewis Hamilton aveva optato per un'ala trimmata con un main plane a forma di cucchiaio, che non è la versione più scarica del repertorio. Nelle FP2 invece Hamilton ha montato l'ala di Monza, super scarica: avranno la loro comparazione e decideranno qual è la soluzione migliore.
- Torna l'incubo tombino a Las Vegas: dopo l'incidente di Sainz nel 2023 (con la Ferrari distrutta...), una bandiera rossa ferma le FP2 a circa 20' dalla fine della sessione per un controllo di un tombino posizionato in curva 17 dopo la segnalazione di un marshall.
- Finisce in anticipo la seconda sessione di libere per Charles Leclerc, grande protagonista del venerdì di Las Vegas. Il monegasco ha parcheggiato la sua Ferrari nel finale delle FP2, commentando via radio: "Qualcosa si è rotto, posso cambiare oppure no?".
- Dal box della Rossa arriva la conferma a fine sessione: per Charles un problema al volante.
- Il britannico Lando Norris è stato il più veloce nella seconda sessione di libere a Las Vegas: la McLaren che torna a ruggire almeno con il leadel del Mondiale. Antonelli secondo, terzo Leclerc in una sessione con due bandiere rosse e condizionata anche da qualche scroscio di pioggia.
- Si torna in pista nella notte tra venerdì e sabato per le FP3, sabato mattina alle 5 le qualifiche
- Un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.