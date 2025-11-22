Offerte Black Friday
GP Las Vegas, risultati di libere e qualifiche: pole Norris e cosa è successo nella notte

Altra notte di spettacolo e colpi di scena a Las Vegas, dove si sono disputate le Libere 3 e soprattutto le qualifiche in vista della gara di domenica alle ore 5. Ecco tutti i risultati, le curiosità e le novità tecniche emerse nelle notte. Per rivedere la pole le repliche alle 7.30 e alle 10.30, ma anche on demand. Mentre il GP è live domenica alle 5. Tutto su Sky e in streaming su NOW

GP Las Vegas, pole Norris: i risultati della notte

Altra notte di spettacolo e colpi di scena a Las Vegas, dove si sono disputate le Libere 3 e...

Verstappen 2°, Piastri 5°: la griglia di Las Vegas

Sedicesima pole in carriera per Lando Norris, la prima a Las Vegas: in prima fila anche...

GP Las Veags: i 10 piloti eliminati in qualifica

I verdetti su chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni delle qualifiche in Nevada:...

Las Vegas, che spettacolo i caschi dei piloti

Sono semplicemente spettacolari! Da Hamilton ad Antonelli, ecco i caschi speciali scelti dai...

Viva Las Vegas! La F1 corre in Nevada

Fino all'ultima bandiera a scacchi, fuori e dentro la pista: qui, scatto dopo scatto, tutto il...

    Piastri condivide una frase di Ecclestone: è caos

    "McLaren preferisce Norris". Sul profilo Instagram di Piastri condivise alcune dichiarazioni di...

    Las Vegas, altri controlli sui tombini: le news

    Dopo la sospensione anticipata delle seconde libere a causa di un tombino, arrivano aggiornamenti...

    Las Vegas, stanotte caccia alla pole LIVE su Sky

    La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...