Altra notte di spettacolo e colpi di scena a Las Vegas, dove si sono disputate le Libere 3 e soprattutto le qualifiche in vista della gara di domenica alle ore 5. Ecco tutti i risultati, le curiosità e le novità tecniche emerse nelle notte. Per rivedere la pole le repliche alle 7.30 e alle 10.30, ma anche on demand. Mentre il GP è live domenica alle 5. Tutto su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA E TUTTI I TEMPI