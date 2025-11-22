GP Las Vegas, risultati di libere e qualifiche: pole Norris e cosa è successo nella notte
Altra notte di spettacolo e colpi di scena a Las Vegas, dove si sono disputate le Libere 3 e soprattutto le qualifiche in vista della gara di domenica alle ore 5. Ecco tutti i risultati, le curiosità e le novità tecniche emerse nelle notte.
- Benvenuti a Las Vegas! La F1 è nella città del divertimento, dove tutto può accadere. Nella notte si sono svolte l'ultima sessione di libere e le qualifiche sul circuito cittadino del Nevada, che come sempre regala scenari unici
- Ecco come è andata, con risultati e le novità tecniche principali portate dai team
E se non hai visto le qualifche, alle 7.30 e alle 10. 30 le repliche
- In pista per la terz'ultima pole position della stagione 2025 con pista bagnata, pochissimo grip e tanti colpi di scena. Antonelli (17°) e Hamilton (20°) eliminati nel Q1, con Lewis che prende bandiera rossa nel finale per appena un secondo!
- Lando Norris conquista la terz'ultima pole position della stagione 2025, su asfalto bagnato e tanti colpi di scena. In prima fila con il leader del Mondiale c'è Verstappen, poi Sainz e Russell. Quinto Piastri, nono Leclerc. Antonelli (17°) e Hamilton (20°) eliminati nel Q1.
- Mercedes non ha presentato la documentazione (schede) sui set up ed è stata messa sotto investigazione. "No further action" per il team ango-tedesco, che in realtà aveva inviato la documentazione via mail
- Ecco cosa era successo nel corso della notte, tra news e le FP3
- La pioggia, già caduta abbondante nei giorni scorsi, è tornata a Las Vegas prima delle terze libere. Meteo temuto per una pista che, date le sue caratteristiche, rischierebbe di diventare ancora più insidiosa. E infatti così è stato nella terza sessione, dove si sono visti tanti 'drift'
- "McLaren preferisce Norris". Sul profilo Instagram di Piastri condivise alcune dichiarazioni di Bernie Ecclestone in una storia. Scoppiano le discussioni, ma non sarebbe stato il pilota McLaren materialmente a farlo, sarebbe stata una delle persone che cura i suoi profili social.
- Dopo la sospensione anticipata delle seconde libere a causa di un tombino, arrivano aggiornamenti dalla pista di Las Vegas: si è trattato di un guasto nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte (in Nevada). Oltre al lavoro svolto per risolvere il problema, il coperchio di questo è stato saldato. Verifiche anche sugli altri tombini presenti lungo il tracciato
- George Russell è stato il migliore delle ultime prove in Nevada: 1:34.054 il suo tempo. In una sessione condizionata a lungo da una pista molto umida (a causa del freddo e di una leggera poggia), secondo Verstappen e terzo Albon. In ombra il leader del campionato Norris. Antonelli sesto e Leclerc sedicesimo (con un rischio nel finale)
- Clamoroso a Las Vegas: nei giri dietro la Safety Car prima del via di Gara 1, contatto tra Tina Hausmann e Maya Weug. Per quest’ultima un colpo durissimo nella lotta al titolo che ora vede Dorian Pin a un passo da trionfo.
Un nuovo weekend di F1 da non perdere. Domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terz'ultimo GP della stagione.