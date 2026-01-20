Offerte Sky
F1, Audi si presenta: la livrea della monoposto per il Mondiale 2026. FOTO e VIDEO

A BERLINO fotogallery
12 foto

A Berlino tolti i veli e mostrati i colori della prima Audi che parteciperà al Mondiale di F1: la R26 affidata a Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Audi Revolut Team scrive così una nuova pagina nella storia di questo sport e vuole lasciare il segno. Qui le foto, i video e tutti i dettagli aspettando di andare in pista nei test pre campionato. Il Mondiale scatta a marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW

LA PRESENTAZIONE DELL'AUDI R26 - IL CALENDARIO DEL LANCIO DI TUTTI I I TEAM

