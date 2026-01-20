F1, Audi si presenta: la livrea della monoposto per il Mondiale 2026. FOTO e VIDEO
A Berlino tolti i veli e mostrati i colori della prima Audi che parteciperà al Mondiale di F1: la R26 affidata a Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Audi Revolut Team scrive così una nuova pagina nella storia di questo sport e vuole lasciare il segno. Qui le foto, i video e tutti i dettagli aspettando di andare in pista nei test pre campionato. Il Mondiale scatta a marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Evento in grande stile a Berlino, dove l'Audi Revolut Team, che prende il posto di Sauber in Formula 1, ha presentato la sua nuova avventura nel Circus e svelato la livrea della RS26 di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.
- Qui tutte le immagini per scorpire i dettagli forniti dalla casa dei quattro anelli. Un look che appare molto 'aggressivo'.