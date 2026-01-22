Il giorno tanto atteso per i tifosi della Rossa è ormai arrivato. Venerdì alle 11, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport24, la presentazione della nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Potrete seguire tutto anche in live streaming su Skysport.it e sui nostri canali social. La Sf-26 sarà poi subito in pista a Fiorano per lo shakedown

