Ferrari 2026: il 23 gennaio la presentazione: news e dove vederlaLA GUIDA
Il giorno tanto atteso per i tifosi della Rossa è ormai arrivato. Venerdì alle 11, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport24, la presentazione della nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Potrete seguire tutto anche in live streaming su Skysport.it e sui nostri canali social. La Sf-26 sarà poi subito in pista a Fiorano per lo shakedown
F1, CALENDARIO PRESENTAZIONI - COSA SAPPIAMO DELLA NUOVA FERRARI
Una grande giornata di festa con la Ferrari da seguire in diretta su Sky Sport. L'attesa è ormai finita: domani, 23 gennaio, la nuova Rossa per il Mondiale 2026 di Formula 1 verrà svelata al mondo intero. Appuntamento alle 11 per un evento che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 24 (canale 200) e in live streaming su Skysport.it. Si chiama SF-26 la nuova vettura di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pronti ad affrontare una nuova sfida con la speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle le delusioni delle ultime annate.
Su Sky la presentazione live della nuova Ferrari SF-26
- Dalle 11, come detto, il via alla diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 24, dove non mancheranno commenti e analisi appena verranno tolti i veli dalla SF-26.
- L'evento, come detto, sarà visibile anche in live streaming su Skysport.it e sui nostri canali social.
- Su Skysport.it, inoltre, subito dopo l'unveiling tutte le foto, i video, i dettagli tecnici della monoposto e gli approfondimenti.
Tutti gli appuntamenti Ferrari verso il Mondiale 2026
- Dal 26 al 30 gennaio test privati a Barcellona (tre giorni per ogni team).
- Test in Bahrain precampionato dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.
