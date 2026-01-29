Offerte Sky
F1, la Williams come un puzzle: arriva la prova sedile per Sainz. FOTO

a che punto è fotogallery
4 foto
FOTO da X @WilliamsF1

In un avvio di stagione travagliato, per il team e il pilota spagnolo un momento importante come quello della prova del sedile. Carlos e il conpagno di squadra Albon saranno in pista nei test del Bahrain, ma intanto hanno saltato lo shakedown di Barcellona per ritardi legati al completamento delle procedure per la nuova vettura. Il team principal Vowles ha rassicurato con un video sui social della scuderia, intanto la presentazione del 3 febbraio cambia e sarà solo online

