Formula 1, oggi il GP Monza: orari tv e ultime news dall'Italia
- Uno strepitoso Pierre Gasly su Alpine ha conquistato la sua prima pole in carriera a Monza e oggi scatterà davanti a tutti nel GP Italia, 14^ prova del Mondiale di F1 2026.. Il francese precede Russell. Piastri 3° ma penalizzato per impeding scivola al 6° posto: ne approfittano le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che scalano in seconda fila. Kimi, penalizzato per cambio PU, parte 20° davanti a Lawson e Albon, anche loro che scontano penalità. Il GP alle 15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. Guarda l'approfondimento nel link!
- Circuito: Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
- Sll'asfalto di Monza, per il GP d’Italia 2026, Pirelli seleziona il tris di mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di indirizzarsi sul trio più morbido della gamma punta a massimizzare l’aderenza meccanica sulle celebri staccate brianzole, bilanciando le sollecitazioni dei rettilinei da altissima velocità con l'esigenza di trazione in uscita dalle chicane.
- Condizioni: soleggiato con lieve brezza costante.
- Gara: temperatura aria 33°C - 34°C. Vento leggero da Est (possibile un leggero vento a favore/contro sui rettilinei principali).