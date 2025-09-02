Ferrari si veste di blu a Monza: i precedenti nella storia della F1

La Ferrari tornerà a vestirsi di blu per il Gran Premio di Monza, seconda gara di casa della stagione dopo Imola. Il primo a scendere in pista con quelle tonalità fu Ascari, che pensava portassero fortuna. Dopo ci sono stati Surtees, Lauda e Regazzoni, prima di arrivare a Leclerc e Sainz nel 2024, in occasione del GP di Miami. La F1 torna a Monza dal 5 al 7 settembre: live su Sky e in streaming su NOW

