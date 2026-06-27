Pronti a ripartire al Red Bull Ring di Spielberg per le ultime di prove libere. Ieri è stato Kimi Antonelli, leader del Mondiale, a segnare il migliore tempo in entrambe le sessioni. Alle 16, invece, sarà il momento di assegnare l'ottava pole position della stagione di Formula. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

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