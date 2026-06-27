Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Austria
Fine
Prove Libere 2
  1. 1.A. Antonelli
  2. 2.O. Piastri
  3. 3.L. Norris
GP Austria
Fine
Prove Libere 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Libere 3
  • Libere 2
  • Libere 1

Formula 1, GP Austria: la diretta delle prove libere a Spielberg

Pronti a ripartire al Red Bull Ring di Spielberg per le ultime di prove libere. Ieri è stato Kimi Antonelli, leader del Mondiale, a segnare il migliore tempo in entrambe le sessioni. Alle 16, invece, sarà il momento di assegnare l'ottava pole position della stagione di Formula. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI

in evidenza

ALLE 12.30 LA DIRETTA SKY DELLE TERZE LIBERE IN AUSTRIA

LIVE

Le CLASSIFICHE di Formila 3 dopo la vittoria di Rivera nella Sprint. Chi c'è in vetta e come procede la stagione dell'azzurro Badoer

Formula 3, le classifiche piloti e costruttori del campionato 2026

Formula 3, le classifiche piloti e costruttori del campionato 2026

Vai al contenuto

Ora, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), le qualifiche della Porsche SuperCup: il commento affidato a Lucio Rizzica e Marcello Puglisi

Cosa c'è da sapre prima di andare in pista

  • Lunghezza: 4.318 metri
  • Curve: 10 (3 a sinistra e 7 a destra)
  • Rettilineo più lungo: 930 metri
  • Altitudine: circa 660-700 metri sul livello del mare (fattore che influisce sull'aerodinamica e sul raffreddamento dei motori)
  • Pendenza: fino al 12% nei tratti in salita
  • Giri del GP: 71
f1

IL CIRCUITO - Con i suoi 4.318 metri è uno dei circuiti più amati dai piloti. È mix di salite e discese "importanti", con pendenze fino al 12%. Pista veloce, frenate violente, severa per il motore: ecco com'è fatta la casa della Red Bull. LE CARATTERISTICHE

F1

In testa Antonelli, Hamilton all'inseguimento: le CLASSIFICHE del Mondiale

LE GOMME - Per il weekend austriaco, Pirelli porta il tris di mescole più morbido: C3-C4-C5, rispettivamente Hard, Medium e Soft. I DETTAGLI

F1

IL METEO - Si prevedono condizioni meteorologiche favorevoli, seppur calde, per l'evento di Formula 1 a Spielberg, in Austria, il 27 giugno. Le temperature varieranno dai 16°C del mattino ai 33°C massimi durante il giorno, senza precipitazioni previste. Le temperature dell'aria si attesteranno leggermente al di sopra delle previsioni precedenti. Data la minore umidità pomeridiana, l'indice di calore massimo potrebbe comunque raggiungere i 30-31°C. Il vento rimarrà debole o moderato, con velocità media di 5 km/h e raffiche fino a 25 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe aumentare considerevolmente, arrivando a circa 52°C, creando condizioni ideali ma potenzialmente impegnative per gli pneumatici.

f1

Ernesto Rivera, del team Campos, si è aggiudicato la prima gara di oggi al Red Bull Ring: sua la Sprint Race di Formula 3

LIBERE 2 - Kimi Antonelli, leader del Mondiale di F1, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg: giornata chiusa in 1:07.014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton. Ottava quella di Leclerc. Rossa poco brillante. CRONACA E HIGHLIGHTS

LE LIBERE 1 - Anche la prima sessione si era chiusa nel segno di Antonelli. Secondo Russell e terzo Piastri. Quinto Hamilton, mentre sull’altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. LA CRONACA

L'ottavo appuntamento della stagione con la F1. Ma non solo...

Fino a domenica 28 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del Mondiale 2026 di F1, il Gran Premio d’Austria,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. In pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup nel weekend.

La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

f1

L'appuntamento post gara è con Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

f1

Cosa vedremo oggi su Sky Sport F1

  • Ore 10: F3 – Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 12.15: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma di domani su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 – Feature Race
  • Ore 10.05: F2 – Feature Race
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy