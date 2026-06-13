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  1. 1.L. Norris
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Formula 1, GP Barcellona: la diretta delle terze prove libere in Catalogna

Pronti a ripartire a Barcellona-Montmeló per la terza e ultima sessione di prove libere: ieri i più veloci sono stati Russell (Mercedes) e Norris (McLaren). Alle 16 sarà caccia grossa alla settima pole position della stagione. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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ALLE 12.30 LA DIRETTA SKY DELLE TERZE LIBERE

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Tappa speciale Barcellona, in particolare per Lewis Hamilton, che su questa pista ha vinto ben sei volte in carriera (come il grande Michael Schumacher). Ricordi tutti i suoi successi? Ripercorriamoli insieme QUI

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POWER UNIT, CHI RISCHIA? - Con il fine settimana di Barcellona, facciamo il punto sulla situazione legata alle power unit dei piloti, cercando di capire chi rischia la penalità (e quante posizioni dovrebbe scontare in griglia). Andiamo dunque a vedere qual è la situazione a oggi, partendo col ricordare quali sono le parti che compongono una power unit e quanto si rischia in termini di sanzioni in griglia.

Power Unit, il punto squadra per squadra: chi è a rischio penalità

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L'ASCIUGAMANO DI KIMI...  - Siamo all'ultimo capitolo (forse) della saga dell'asciugamano di Kimi Antonelli portato via da Kim Kardashian dopo la gara di Monaco. Dopo una serie di video della Mercedes alla ricerca del 'feticcio', arriva la restituzione con una dedica al giovane leader del Mondiale da parte della fidanzata di Lewis Hamiton.

LA FERRARI IN CATALUNYA - Nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari che porta delle novità a Barcellona: dall'ala anteriore alla zona del fondo e non solo. Qui i dettagli e l'analisi con Matteo Bobbi.

Ferrari, le novità a Barcellona: l'ANALISI della SF-26

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F1, revocate le penalità di Gasly a Monte-Carlo: l'Alpine torna sul podio

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LE GOMME - La Pirelli porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio. I DETTAGLI

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METEO - Condizioni climatiche calde e soleggiate, con temperature che varieranno dai 15°C del mattino ai 32°C del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, i venti saranno deboli con una velocità media di circa 7 km/h e le temperature dell'asfalto raggiungeranno i 54°C; i team dovranno quindi prepararsi a una giornata di gara intensa sotto un cielo sereno.

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SECONDE LIBERE A RUSSELL - Primo tempo aNorris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo. Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton e incoraggainte costanza nel passo gara. CRONACA E HIGHLIGHTS

PRIME LIBERE A RUSSELL - Al britannico della Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Leclerc terzo su Ferrari. Ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti. Ma non è stato l'unico rookie oggi nelle FP1: debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. CRONACA E HIGHLIGHTS

Il settimo weekend del Mondiale di F1 in diretta su Sky

Fino a domenica 14 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna,da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 15. Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup

La nostra squadra che vi racconta tutto sul Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti

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Cosa vedremo oggi su Sky Sport F1

  • Ore 10.00: F3 Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Qualifiche
  • Ore 12.15: Pre libere
  • Ore 12.30: Libere 3
  • Ore 14.10: F2 Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il prpgramma di domani su Sky Sport F1

  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy