La Mercedes sembra arrivata da un altro pianeta. Lewis Hamilton fa suo il venerdì di libere, centrando il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione nel Principato di Monaco: Lewis ha chiuso le FP1 in 1:12.106 e le FP2 in 1:11.118, scambiandosi più volte il primo posto con il compagno di squadra Valtterri Bottas (81 millesimi il distacco nella seconda). Indietro tutti gli altri, a partire dalla Ferrari, che chiude al terzo posto con Sebastian Vettel, ma a ben7 decimi. Un gap che appare meno pesante per chi si è piazzato subito dopo nella top 5, se non altro perché Gasly e Albon non sono alle prese con la lotta mondiale come i primi tre. Per il francese uno scatto d’orgoglio dopo un avvio di stagione anonimo, per il rookie thailandese della Toro Rosso, invece, un segnale molto incoraggiante. E Leclerc? Nella prima giornata del suo GP di casa, Charles ha chiuso con il decimo crono (+1.232). Un risultato che ai più non apparirà esaltante, ma probabilmente legato al lavoro differenziato che il team di Maranello ha optato per i suoi due piloti. Sesto Verstappen, poi Magnussen, Giovinazzi e Raikkonen a chiudere la classifica dei primi dieci. Le nuvole di Montecarlo non hanno portato pioggia, ma hanno fatto da cornice a una giornata dove lo sgomento per la morte di Niki Lauda si è avvertito con forza. Sulle macchine di Mercedes e Ferrari il suo nome, omaggio anche di Vettel con un casco dedicato al campione austriaco. Hamilton, tra i più colpiti da questo lutto, non si è però sottratto all’incontro con una delle tante stelle dello sport che sfileranno a Montecarlo in questo weekend: Lewis ha accolto Cristiano Ronaldo al box Mercedes e scambiato con lui un sincero abbraccio. Poco dopo ha preso in braccio il figlio di CR7 e lo ha fatto accomodare nella sua W10. Qualche sorriso in un weekend difficile e, forse, il tradizionale "silenzio" del venerdì nel Principato arriva nel momento giusto.



Di seguito tempi e cronaca delle libere